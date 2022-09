Cómo conseguir en Facebook que nadie sepa que estás conectado

Es posible que, en alguna ocasión, desees acceder a Facebook y que nadie lo sepa. De esta forma, no serás molestado, algo que seguro que te apetece muchas veces. Para lograr esto, lo que tienes que conseguir es no aparecer como activo en la red social, algo que te mostramos cómo conseguirlo de una forma rápida y segura.

Lo cierto es que desde la compañía han pensado en esto, y por este motivo hay varias formas en las que puedes proceder para no aparecer en línea cuando estás en Facebook. Entre ellas, nosotros creemos que la más efectiva es la que se realiza utilizando la aplicación de Facebook. Es importante que, cuando acabes con el proceso, nadie sabrá que estás conectado tanto en la app como en la mensajería que tiene la red social. Vamos, que pasarás completamente desapercibido.

Así no te verá nadie activo en Facebook

No vas a encontrar complicación alguna a la hora de conseguir que no te vean conectado en la red social de la que estamos hablando. Además, esto no tiene nada de riesgo, ya que lo que vas a utilizar son opciones oficiales de la propia Facebook, por lo que todo está perfectamente controlado. Los pasos que realizar son los que te mostramos a continuación (y, siempre, utilizando la app que existe para iOS o Android):

Abre la aplicación en tu teléfono o tablet de forma habitual y, una vez que estés en la pantalla inicial, debes pulsar en el icono con tres líneas que hay en la parte superior derecha en Android o en la inferior del mismo lado en iOS.

El siguiente paso es que elijas entre las opciones que ves en la pantalla la que se llama Configuración y privacidad. En la siguiente pantalla pulsa en Configuración.

Ahora localiza el apartado denominado como Estado activo y tienes que deseleccionar la opción Mostrar cuando esté activo en el deslizador correspondiente. Aparece una ventana de confirmación que tienes que Aceptar.

Una vez que hagas esto, has finalizado y nadie sabrá que están en Facebook a no ser que seas tú mismo el que indique esto.

Así es cómo es completamente posible conseguir pasar desapercibido cuando estás en la red social Facebook, ya que la propia compañía ofrece todo lo que necesitas para ello. Eso sí, debería ser algo un poco más intuitivo encontrar esto, porque hay que navegar por demasiados menús para lograrlo. Evidentemente, si lo deseas puedes cambiar la configuración que has establecido en el momento que lo consideres oportuno.