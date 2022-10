Sánchez recuerda a bancos y energéticas su “deber moral” de devolver a la sociedad lo que recibieron en pandemia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de "corresponsabilidad fiscal" y ha insistido una vez más en que bancos y energéticas tienen el "deber moral" de devolver ahora a la sociedad lo que recibieron durante la pandemia como resultado de la actuación del Gobierno.

Ante el Pleno del Senado, en el que ha comparecido para informar de las medidas adoptadas en relación con las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis energética, Sánchez ha puesto en valor la respuesta del Gobierno durante la pandemia y las medidas que permitieron superarla, en particular las de carácter económico como los 30.000 millones en ayudas al sector privado.

Ahora, ha defendido, "la lección tiene que ser la misma, la respuesta tiene que ser la misma, la línea adecuada es la corresponsabilidad fiscal".

El presidente ha recalcado que "una parte del sector privado" que se está beneficiando "de manera extraordinaria" de los efectos de la guerra, entre los que ha citado expresamente a bancos y energéticas, "tienen ahora el deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte de lo que recibieron durante la pandemia".

Por otra parte, Sánchez ha vuelto a insistir en que en el contexto actual "no es razonable que se establezca una suerte de disputa fiscal indiscriminada a la baja que a la postre lo que va a hacer es debilitar lo que con tanto esfuerzo hemos fortalecido, nuestro Estado del bienestar", al tiempo que ha subrayado que la gestión de la pandemia "fue el mayor ejercicio de cogobernanza de la historia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que los próximos meses "no van a ser fáciles", pero ha insistido en que "no se van a adoptar medidas drásticas", ya que "no va a haber apagones, racionamientos ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos".

En su primer turno de respuesta, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiró por tierra este martes todos los datos de los que hizo gala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y denunció que el jefe del Ejecutivo se ha apropiado de los logros de las comunidades autónomas al presumir, por ejemplo, de las cifras de vacunación.

Esta fue la idea central sobre la que giró su intervención en el tercer 'cara a cara' que mantiene con Sánchez en el Senado desde que fue elegido presidente del PP el pasado 2 de abril. El presidente del Gobierno compareció en la Cámara Alta para informar sobre el alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Ejecutivo y contraponer su modelo frente al de Feijóo, y el jefe de la oposición se ciñó al guion.

Antes de entrar en el hemiciclo, Feijóo ya anticipó que su "tono" no iba a "cambiar" en este debate respecto al último a pesar de que, a diferencia del anterior 'cara a cara', ahora sí existen conversaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cambio, sí dijo que "sería bueno" que Sánchez rebajase los decibelios en sus respuestas al líder de la oposición.

El gallego, de hecho, elevó la fuerza de sus palabras e inició su discurso con una enmienda a la totalidad a la política económica del Gobierno, al que exigió retirar sus "hipotecas generales del Estado", en referencia a los Presupuestos, por estar basadas en previsiones "ficticias", así como poner fin a sus "mantras infantiles".