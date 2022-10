Twitter lanzará una novedad en las menciones... que debía existir hace años

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado en medio de una conversación de Twitter sin comerlo ni beberlo, ya que te han mencionado. Hasta la fecha, esto no puedes evitarlo, porque la red social permite hacer esto sin ningún tipo de restricción. Pues bien, parece que la situación va a cambiar en no mucho tiempo, te contamos qué es lo que va a pasar.

Se ha conocido que la compañía está probando una nueva función que limitará bastante que se puede mencionar a alguien si la persona implicada no lo permite. Esto, evidentemente, tiene unas implicaciones muy positivas en todo lo que tiene que ver con la privacidad. Y, además, el control que se permitirá al respecto a los usuarios será también algo que se verá con buenos ojos -ya que de esta forma no aparecerás en lugares en los que no te apetece o desconoces-.

Qué prepara exactamente Twitter

Pues según se puede ver en el mensaje que se ha publicado en la red social, y que tiene el visto bueno de la propia Twitter, debido a que la investigadora ha pedido permiso para publicar lo que ha encontrado, la idea es dar mayor control a los usuarios respecto a las menciones. Así, por ejemplo, se podrá bloquear completamente que se puede utilizar el identificador personal para que no se pueda utilizar en las menciones. De esta forma nadie podrá hacer esto.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022

Pero, para conseguir un control mayor, se podrán establecer algunas excepciones. Por ejemplo, como se aprecia, será posible que solo aquellos que tú sigues te puedan mencionar, por lo que tendrás un control bastante grande para no aparecer en conversiones de personas a las que no conoces y, por lo tanto, puede molestar más que otra cosa. Lo cierto es que todo parece bastante bien pensado y, la implementación en las aplicaciones para iOS y Android no parece especialmente complicada.

Está todo en fase de prueba

Por el momento esta función está en fase experimental, pero debido a lo positivo que ofrece para tener un mayor control de lo que ocurre con tu usuario en Twitter, seguro que la opción es bien recibida por los usuarios en el mismo momento en el que llegue. Lo cierto, es que extraña que esta posibilidad no exista en la red social desde hace mucho tiempo, ya que más de uno se ha encontrado metido en un charco sin tener nada que ver por motivo del descontrol de las menciones. ¿Verdad?