Por fin, grabar la pantalla en Windows 11 será tan sencillo como hacer una captura

Una de las cosas que nos entiende muy bien desde hace tiempo en Windows 11, y versiones anteriores del sistema operativo de Microsoft, es que no incluye una herramienta que permite grabar de forma sencilla lo que se hace en la pantalla. Aquí, está bastante retrasado frente a macOS, pero parece que las cosas van a cambiar radicalmente.

En un evento que ha realizado la compañía de Redmond se ha podido ver un cambio importante que va a llegar a la aplicación integrada Recorte y anotación (o Snipping Tool en inglés). En ella, se da paso a una nueva función que era exactamente lo que esperaban los usuarios desde hace tiempo: permitirá hacer tanto capturas de pantalla de forma sencilla como grabaciones. Por lo tanto, un añadido que con seguridad muchos van a agradecer.

Hasta la fecha, la forma de hacer esto era dar uso a las herramientas gaming de Windows 11, pero su funcionamiento es algo complicado y no funciona siempre (en especial con algunas apps que no son las integradas en el sistema operativo). Si esto no encaja, la opción es utilizar un software de terceros, algo que no convence a muchos por los posibles riesgos -y, como no, por si existen gastos asociados al respecto-.

Sencillez, la clave de esta llegada a Windows 11

Si hay algo que destaca en la aplicación Recortes es que es muy sencilla de utilizar: pulsas un botón y listo (o la combinación de teclas Windows + Shift + S). Y, además, que no consume apenas recursos del ordenador. Por lo tanto, el uso en segundo plano no genera problema alguno, lo que aumenta su utilidad y buen hacer. Y, esto, es exactamente lo que se obtiene con el nuevo nacido que, todo hay que decirlo, es oficial, ya que ha sido la propia Microsoft la que ha anunciado su llegada.

XDA

En lo que tiene que ver con la interfaz de la aplicación, apenas cambia nada debido a que en el cintillo superior es donde están todas las opciones. Y lo único que varía es que, ahora, se incluyen un par de botones donde uno permite activar las opciones de captura de pantalla y, el otro, el de grabación. Se mantienen las posibilidades de retardo en el inicio de la función y el elegir si se realiza la acción a pantalla completa o una ventana. Más que suficiente para la mayoría, todo hay que decirlo.

Llegada a los usuarios de esta nueva opción

Pues no se tiene confirmación al respecto, pero según se ha comentado todo hace pensar que esta novedad será parte de la primera actualización importante de la última versión de Windows 11, que llegará a finales de octubre de 2022. En este caso sería opcional, para convertirse en obligatoria en los parches de noviembre en el primer martes del mes. Por lo tanto, hablamos de una llegada inminente de una opción que no parece de gran calado, pero que es más que seguro que será de gran utilidad para todos.