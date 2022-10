Llega a España un nuevo portátil LG gram que puede hasta con los juegos

La gama de portátiles LG gram es de las mejoras entre los ultraligeros que existen actualmente en el mercado, y no tiene nada que envidiar a lo que ofrecen otros fabricantes como por ejemplo Apple. Pues bien, la compañía asiática ha anunciado la disponibilidad en España del modelo LG17Z90Q que incluye opciones que son diferenciales.

Para empezar, hay que destacar que el equipo incluye una pantalla de 17 pulgadas con resolución WQXGA (2.560 x 1.600 píxeles) y que ofrece un brillo de hasta 350 nits gracias al uso de un panel antirreflejos IPS. Esto no hace que una de las características más llamativa a la gama LG gram, como es su poco peso, se mantenga: el que tiene el equipo que llega a España es de 1,43 kilos. Muy poco, la verdad.

Entre las cosas que se han mejorado en el portátil es la carga de su batería, que pasa a los 90Wh en una batería de cuatro celdas, lo que significa que el aumento del tamaño de la pantalla no afecta para conseguir marcas que superan las 12 horas de uso intenso sin el más mínimo problema.

Un rendimiento muy bueno en este LG, con un gran añadido

Para que todo funcione a las mil maravillas tanto en el sistema operativo Windows 11 que incluye como con las aplicaciones habituales, en el interior de este equipo de LG se incluye un procesador Intel Core i7-1260P que es capaz de funcionar a una frecuencia de hasta 4,7GHz. Por lo tanto, todo se ejecuta sin retardo alguno. Además, se cuenta con diferentes opciones de RAM o almacenamiento (siendo este siempre tipo SSD).

LG

Pero si hay algo que llama la atención en este LG gram es que cuenta con una gráfica dedicada Nvidia RTX 2050 con 4GB GDDR6. ¿Y esto qué significa exactamente? Pues que se puede ejecutar todo tipo de contenidos con gráficos exigentes, como por ejemplo los 3D, obteniendo una fluidez notable. Por lo tanto, si te gusta jugar, este portátil te lo permite, son el más mínimo problema.

Además, para redondearlo todo, la conectividad está muy bien resuelta, ya que no le falta opciones como por ejemplo salida HDMI para poder conectar el equipo a un monitor; también existen puertos USB tipo C (que sirven para recargar el ordenador); y, como no, no le falta ni Bluetooth ni WiFi en el apartado inalámbrico.

Precio de este portátil

Si por las opciones que ofrece y las dimensiones de pantalla que tiene, este LG gram te interesa, y sin olvidar que su fabricación se ha realizado con una combinación de magnesio y nanocarbono (lo que asegura una alta durabilidad, incluso está certificado con el estándar militar MIL-810G), debes saber que desde hoy ya puedes hacerte con este portátil. Su precio es de 2.099 euros, una cifra alta, sí, pero que tiene justificación debido a que hablamos de un ordenador top.