IKEA ya tiene fecha y precio para su nuevo centro de hogar inteligente

Hace un tiempo, la compañía IKEA anunció que lanzaría al mercado un nuevo centro de control del hogar inteligente con el que tener acceso a la gestión a la práctica totalidad de los accesorios de este tipo que existen en las casas (como por ejemplo bombillas o altavoces). La fecha que indicó la tienda sueca para ello fue octubre de este mismo año, pero se ha conocido que esto no será así. Pero, esta es una de esas veces que existen buenas razones para ello.

El dispositivo del que hablamos es la base de control llamada IKEA Dirigera, y lo cierto es que apunta excelentes maneras debido a los avances que tiene comparado con el modelo al que sustituye (el llamado Tradfri). Algunos ejemplos de los que decimos es que se ofrece control inalámbrico sencillo utilizando diferentes estándares, como por ejemplo WLAN, Zigbee y Thread. Y justo aquí está el motivo del retraso.

El motivo del retraso en la llegada del centro de IKEA

Pues este no es otro que la inclusión en el dispositivo del estándar Matter, que es un desarrollo que resulta de lo más interesante y al que se ha unido la compañía sueca. El objetivo es unificar las diferentes plataformas para convertir los hogares en digitales e inteligentes, para que todo esté centralizado y que para el usuario no sea un infierno saber si la bombilla que tiene es compatible o no con el resto de las que utiliza en su casa.

IKEA

El caso es que el avance del estándar comentado es imparable, pero de vez en cuando existe un frenazo en el desarrollo. Los motivos no son que se detecten problemas, sino que se añaden nuevos protocolos de detección y, por lo tanto, existen actualizaciones. Para ofrecer el mejor servicio posible, en IKEA van a esperar para ofrecer la opción más actual de Matter y, en consecuencia, se ha retrasado la puesta a la venta el accesorio. Y, esto, ocurrirá a finales de noviembre de 2022 (pese a que la página en la tienda de la web ya está activa).

El precio de Dirigera

Este hasta no hace mucho era un misterio, pero la información que se ha publicado por la propia IKEA deja las cosas muy claras: será un accesorio económico, ya que se tendrá que pagar por él 60 euros, una cifra sensata para un dispositivo que incluye un puerto Ethernet para conectarlo al router y USB tipo C como la interfaz para la fuente de alimentación.

IKEA

Su color es blanco, por lo que encaja en cualquier rincón del hogar, y su forma redondeada permite esconderlo en diferentes rincones, como por ejemplo encima de unos libros o al lado de una planta. La verdad es que pinta muy bien el sucesor del exitoso centro de control Tradfri que ya está algo anticuado.