Todos los detalles sobre cómo será el BNEW 2022 Start-up Innovation Hub

Más de 50 empresas emergentes participarán en el BNEW 2022 Start-up Innovation Hub. La tercera edición de este evento para emprendedores tendrá lugar entre el 3 y el 6 de octubre en DFactory.

Este evento supone un punto de encuentro en el que se podrán conocer los avances tecnológicos en la industria y se podrá contactar también con empresas corporativas, socios potenciales e inversores. A través de este programa se pretende dar visibilidad a nuevas empresas y darles la oportunidad de formar parte de un entorno de innovación donde puedan generar sinergias y negocio.

Las startups se distribuirán en distintos sectores como el Digital Industry, Real Estate, Mobility, Talent y Sustainability.

Por ejemplo, en la industria digital participarán las empresas 3dthinks, AirTrace Technologies y Aptugo Limited, entre otras; en el sector inmobiliario lo harán Bambai, Bitskout, Buildovers Technology; en la industria de sostenibilidad, CargoBici, Last Mile Team, Le Petit Planet; en materia de movilidad, CamperXpress, Dezentracom, Innovative Porting; mientras que en la sección de talento lo harán go4clic, Here and Now 2019 y Opground, entre otras.

Las empresas participantes podrán presentar su solución innovadora a empresas de todo el mundo y a inversores. Además de eso, tendrán la oportunidad de preparar un pitch de 5 minutos que presentarán ante una audiencia especializada.

Networking con profesionales del sector

En paralelo, las compañías emergentes podrán hacer networking a través de encuentros B2B y de la plataforma BNEW Club con profesionales de diferentes sectores económicos, industrias, empresas, administraciones e instituciones, así como acceder a conocimientos especializados del sector con entradas gratuitas.

De todas las actividades que se realicen se seleccionarán los 10 mejores proyectos. Estos proyectos serán los candidatos directos a los premios BNEW en las categorías Premio a la Mejor Startup. Se entregará, por tanto, un premio a la mejor startup en cada una de las categorías del evento. La entrega del premio será el 5 de octubre en la Estación de Francia. Una vez elegidos los mejores proyectos estos se publicarán en el directorio de empresas emergentes de BNEW con las mejores empresas emergentes del año.