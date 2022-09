Los iPhone 14 Pro tienen problemas al transferir datos, ¿qué está pasando?

Los iPhone 14 Pro ya son una realidad que se puede comprar, y algunos ya tienen en las manos sus dispositivos. Algunos de esos usuarios han comunicado que han detectado un problema en los terminales que resulta bastante curioso a la vez que molesto. Tiene que ver con la transferencia de archivos y, lo cierto, es que no deja de ser sorprendente que suceda.

No es el primer error que se detecta en los terminales de Apple que acaban de lanzarse en el mercado, ya que por ejemplo varias personas que lo han adquirido han indicado que han tenido problemas en el proceso de activación, lo que los ha llevado a perder bastante tiempo y en algún caso pedir el cambio de terminal. Pero el fallo que se ha detectado ahora tiene que ver con la copia de datos: cuando se termina de realizar esto, algunos modelos se congelan en una situación específica, pero que es de lo más habitual.

Cuando sucede el fallo en los iPhone 14 Pro

Pues por lo que se ha conocido, el problema surge cuando se están copiando datos desde iCloud, y un ejemplo es al restaurar la información que se tiene en la nube con los nuevos terminales. Así, siguiendo el ejemplo indicado, cuando se termina este proceso el terminal se congela… y no se puede utilizar de forma habitual. En ocasiones cuando pase dos o tres minutos esto desaparece, pero en otros casos no hay forma de que el dispositivo se vuelva a la vida (pero no se estropee, esto se debe tener muy claro).

Apple

Según la fuente de la información, Apple ha reconocido que esto pasa en algunos de sus nuevos terminales, y por el momento la recomendación que hace la compañía es proceder a un reinicio forzado en el caso de que se superen los cinco minutos sin que responda el iPhone 14 Pro. Esto no afecta al correcto funcionamiento del dispositivo una vez que se realiza la acción, y la inmensa mayoría de los afectados indican que corrige el problema… que no deja de ser molesto y que en ocasiones tiene como consecuencia que algunos de los datos no son copiados correctamente.

Además, la compañía de Cupertino ha indicado que trabaja en la correspondiente corrección a realizar y, por lo tanto, es de esperar que en poco tiempo lo que ocurre sea algo del pasado.

No es el primer error que se ha detectado

Los diferentes problemas que se han encontrado por ahora en los iPhone 14 Pro van desde fallos al realizar la activación en una WiFi abierta hasta que el uso de la cámara del smartphone con aplicaciones de terceros no es bueno y se producen vibraciones que hacen que las romas no sean de buena calidad. Lo bueno es que todo apunta a que se trata de software, por lo que es de esperar que se solucione todo de forma rápida por parte de Apple.