García Maceiras (Inditex): "La preocupación macro es comprensible, pero confiamos en nuestro modelo"

Inditex parece ajeno a los tambores de recesión que suenan en Europa. La compañía textil, que ha cosechado resultados récord en su primer semestre y registra crecimientos de ventas a dobles dígitos en el inicio del tercer trimestre, no frena su crecimiento y solo las dificultades logísticas en Asia parecen ser una preocupación real para su modelo.

El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, ha explicado ante inversores y analistas que, aunque las "preocupaciones macroeconómicas y su efecto sobre la confianza de los consumidores son comprensibles, seguimos confiando en nuestro crecimiento y en nuestras oportunidades a largo plazo". El ejecutivo lo ha argumentado con los resultados del primer semestre en la mano. "Confiamos en nuestro modelo de negocio y en nuestra capacidad para ejecutarlo".

Inditex ya provisionó en el primer trimestre los efectos de la guerra en Ucrania, que entre otros puntos ha provocado la suspensión de su actividad en Rusia. Pese a la situación geopolítica, García Maceiras descarta debilidades en el negocio en "el centro y este de Europa". Este se ha mostrado satisfecho por la evolución del negocio en América, responsable del 20% de las ventas en el primer semestre, con el tirón que está teniendo EE UU. "Es nuestro segundo mercado, y vemos allí grandes oportunidades de negocio".

En general, Inditex dice haber cosechado crecimientos en "todos los mercados", salvo, eso sí, "en aquellos sujetos aún a restricciones". Los responsables del grupo no han querido referirse a China, y sí al conjunto del mercado asiático. "Hemos tenido un rendimiento positivo allí. No ha sido igual en los mercados donde ha habido restricciones que en los que no. Pero hay un desempeño sólido que continúa en la temporada de otoño-invierno", ha desarrollado el responsable de mercados de capitales de Inditex, Marcos López, que ha respondido a la mayor parte de las preguntas de los analistas.

Este ha confirmado que el anticipo de los inventarios de cara a la temporada otoño-invierno, que la compañía ha acometido para anticiparse a posibles "tensiones" en la cadena de suministro en el segundo semestre, se debe a la incertidumbre logística en Asia.

Respecto a los precios, los responsables de Inditex han insistido en que su política en este aspecto es de "estabilidad", ajustando "cuando llegan impactos relacionados con la inflación en determinados países".