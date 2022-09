Los tablets ganan a los portátiles en Google: se cancelan los Pixelbooks

Llegan noticias importantes respecto a Google y al hardware de pantalla grande que lanza al mercado. Por lo que se ha conocido, la firma norteamericana habría cancelado el lanzamiento de los nuevos Pixelbooks. Estos son los portátiles que la compañía desarrolla con el sistema operativo Chrome OS y, de confirmarse esto, sería toda una sorpresa.

Desde 2019, Google ha ido lanzando nuevos portátiles al mercado con su propio sistema operativo que, todo hay que decirlo, ofrecen tanto un diseño muy llamativo como un funcionamiento excelente. Se esperaba una nueva generación del Pixelbook Pro para 2021, pero por la pandemia esto saltó por los aires y se apuntó a este año como el de conocer el nuevo ordenador… pero, los datos que se han publicado indican que esto no va a suceder.

Y esto, como hemos indicado antes, es toda una sorpresa, ya que el propio Rick Osterloh en la conferencia de desarrolladores de la compañía (Google I/O) de este año indicó que se seguirían lanzando nuevos portátiles con el sistema operativo Chrome OS. Pero parece que ni este año ni el que viene, esto va a ocurrir -más adelante las cosas están por ver-.

El motivo que habría llevado a Google a tomar esta decisión

Pues no es otro que los tablets… y eso que la propia firma allá por el 2018 indicaba que dejaba de producirlos. Pero esto ha cambiado radicalmente, y para este mismo año (o principios del que viene como mucho) se espera que la compañía lance uno nuevo. Además, será potente y con pantalla de grandes dimensiones… Y, esto, hará que muchos los puedan utilizar como si de un portátil se tratase. Y, por lo que se ve, y debido al gran empuje que tienen estos dispositivos ahora mismo en el mercado, la decisión de Google es clara: por ahora, tablets sí y ordenadores, no.

Google

La decisión no está exenta de lógica, ya que con un teclado sincronizado -como por ejemplo los que se incluyen en las fundas., los nuevos tablets con pantalla de 11 pulgadas o más, tiene potencia suficiente para realizar cualquier tipo de trabajo. Y hablamos desde editar contenidos multimedia como ejecutar las aplicaciones más exigentes que se puedan pensar. Además, ya existe Android L, que es la variante del sistema de Google específica para los tablets. Por lo tanto, no parece descabellada esta decisión, al menos de forma temporal.

Incluso, desde la fuente de la información, se indica que el grupo de trabajo de los portátiles de Google se ha disuelto de forma temporal y recolocado en otros departamentos, buscando una forma más efectiva de distribuir los costes. En consecuencia, las cosas parece que van totalmente en serio.

¿Esto afecta a Chrome OS?

Para nada. El desarrollo de este sistema operativo se mantiene como siempre, por lo que si tienes un portátil que utiliza el sistema operativo de Google, no debes preocuparte debido a que Google mantiene su apuesta por él. Lo que ocurre es que, de forma momentánea, no lanzará hardware propio. Nada que no se conozca ya, debido a que antes de 2019 las cosas eran exactamente así. Por lo tanto, preocupaciones cero al respecto de los Chromebook.