El Chromecast barato está a la vuelta de la esquina para competir a los Fire TV

Desde hace un tiempo se especula con la posibilidad de que llegue al mercado un nuevo Chromecast de Google al mercado. Este no tendría por objetivo sustituir al modelo que actualmente está a la venta. Lo que se buscaría con él es ofrecer un dispositivo más asequible para aumentar la cuota de mercado que tiene la compañía de Mountain View.

Esta idea tiene todo el sentido del mundo, ya que actualmente la firma en lo que tiene que ver con los reproductores multimedia lo está pasando mal frente a los Fire TV de Amazon, que tienen una gama de producto más amplia y por este motivo es posible encontrar un modelo que se adapte exactamente a las necesidades técnicas y de precio que se tengan. Por lo tanto, para mantenerse como una buena opción de compra, poner a la venta un dispositivo más barato es la solución lógica.

¿Y cuál es el motivo por el que Google no ha dado este paso antes con los Chromecast? Pues muy sencillo: ahora es el momento en el que tiene una versión de su sistema operativo que es menos exigente en los requisitos -como por ejemplo en lo que tiene que ver con el almacenamiento interno-. Por lo tanto, no era una cuestión de no querer, sino de no poder con una mínima calidad. Pero, parece, la hora ha llegado de dar el paso.

Un Chromecast con Google TV más barato

Esto es exactamente lo que tiene planeado hacer en no mucho la compañía de Mountain View, y según los datos que se han conocido, no estaría muy lejos el momento en el que sería oficial este producto: cuestión de semanas, ya que algunos distribuidores (al menos en Alemania) ya han recibido las unidades que pondrán a la venta. Es decir, que se tiene todo preparado para que el dispositivo ocupe las estanterías de las tiendas del sector -o su correspondiente página web-.

Google

El dispositivo no varía mucho en lo que tiene que ver con su aspecto estético, quizá se lance en algún color especial más allá del blanco o rosa, y el mando a distancia incluido para manejar Google TV sería el mismo. Por lo tanto, físicamente no habría mucha diferencia entre este equipo y el anterior. Eso sí, es posible que el almacenamiento no llegue a los 8GB debido a la nueva versión del sistema operativo antes mencionado. Y, lo más importante, la resolución máxima que ofrecería el Chromecast sería Full HD, no 4K. En consecuencia, competencia para los Fire TV sin duda alguna.

Precio de este nuevo reproductor

Teniendo en cuenta que se le puede considerar como el heredero directo del Chromecast 3, lo normal es que cueste más o menos 40 euros, por lo que hablamos de una bajada importante respecto al modelo anterior (que se lanzó a 69,99€). Teniendo en cuenta todo lo que ofrecerá el dispositivo, lo cierto es que la relación calidad/precio es interesante, y con total seguridad más de uno se hará con este accesorio para mejorar el sistema operativo de su Smart TV o para convertir a un televisor tradicional en uno moderno y que permita ejecutar todo tipo de aplicaciones.