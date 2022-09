Un hombre de la casa con vocación internacional para Dia

Supermercados Dia ha nombrado a Martín Tolcachir (Buenos Aires, 1972) consejero delegado del grupo. Lo hace tras la decisión de su consejo de administración de separar los cargos de presidente y CEO, hasta ahora ambos desempeñados por Stephan DuCharme, que conservará el puesto de presidente no ejecutivo del consejo de administración y el de consejero dominical. DuCharme asumió tal responsabilidad en marzo de 2020, como hombre de confianza del inversor ruso Mijaíl Fridman, cofundador de la firma Letterone. Fridman controla el 77% de las acciones de la cadena de supermercados desde que desembarcó en DIA en 2019 a través de una opa hostil. Este paso aleja aún más al oligarca ruso de la compañía, el cual, tras haber sido incluido el pasado marzo en la lista de sancionados por la invasión rusa de Ucrania y haber visto todos sus activos congelados, abandonó su puesto en el consejo de Letterone y Dia.

El porteño Tolcachir, hasta ahora responsable de Dia Argentina, asume así la estrategia del grupo a nivel global y liderará los planes de aceleración de todos los países en los que opera la cadena de supermercados. “Confío plenamente en la capacidad de Martín de liderar este grupo de profesionales apoyándose en su conocimiento de nuestra compañía y nuestra cultura, su experiencia previa como consejero delegado de Dia Argentina y otras multinacionales, así como en su capacidad para afrontar desafíos como la inflación”, ha señalado Ducharme ante el nombramiento.

Tolcachir nació en Buenos Aires en 1972. Estudió administración y gestión de empresas en la Universidad de Buenos Aires, para después cursar un MBA en la IMD Business School. Con 31 años, en 2003, entró a formar parte de Carrefour Argentina como director de Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Un año más tarde, se mudó a París como director de desarrollo de ventas FMCG para el grupo. En 2008, también desde París, ocupó el cargo de director de desarrollo de productos de marca propia del grupo. Tres años más tarde, regresó al país que le vio nacer como director comercial y de marketing. En 2018 abandonó la cadena de supermercados francesa para comenzar en Electrolux como director general de Argentina, posición que mejoró en 2020 cuando fue nombrado director general del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia). En esta etapa, Tolcachir vivía de lunes a jueves en Chile y los fines de semana volvía a Buenos Aires. Un ritmo de viajes que descendió con su nombramiento como consejero delegado de Dia Argentina en 2020, posición desde la que ha impulsado la implementación de la estrategia, la propuesta de valor de la compañía y el desarrollo de un sólido equipo ejecutivo, según afirman desde el grupo.

A Tocalchir le gusta escuchar música, ya sea clásica o moderna, y el teatro. Además, disfruta viajando y le encantan los animales. Afirma que el libro From Good to Great (De buena a grandiosa, en español) de Jim Collins, obra que trata sobre cómo algunas empresas logran dar el salto y otras no, le sirvió de inspiración. Acude al gimnasio de forma asidua y le gusta estar en buena forma, aunque ahora, que acaba de aterrizar en Madrid, admite que no tiene tanto tiempo. Quienes lo conocen le describen como una persona muy familiar, exigente y cercano, “un team player que disfruta con el trabajo con equipos, al que le gusta mucho trabajar con personas y combinar la alta exigencia con el disfrute”, señalan. Su entorno también le describe como una persona honesta, cercana, con valores. Un líder inspirador que aporta valor y trabaja con confianza.

Todos ellos son rasgos que, sin duda, ayudarán al proceso de renovación de las tiendas Dia (casi la mitad están ya reformadas) para potenciar su estrategia de comercio de proximidad, con más productos frescos y servicios de carnicería y pescadería, según la capacidad del establecimiento. Tampoco le vendrán mal para intentar superar los serios problemas financieros que aborda el grupo desde hace años. En julio, vendió sus 235 supermercados Árbol a Alcampo, por 267 millones de euros. La cadena argumentó este movimiento por no encajar con su estrategia actual, centrada en establecimientos de proximidad y tiendas de barrio.

En enero, el Tribunal Supremo decidió confirmar una multa de 6,8 millones de euros para la cadena por 86 infracciones en materia de contratación alimentaria. Los jueces avalaron así la sanción impuesta por el Ministerio de Agricultura en 2017 a la cadena de supermercados y declararon probado que intercambió información sensible de proveedores y fabricantes, exigió pagos adicionales que no estaban en los contratos y, finalmente, realizó modificaciones en algunos contratos que no habían sido expresamente pactadas por las partes. En total, casi un centenar de infracciones de la ley de 2013 que regula el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Las últimas cuentas de Dia siguen en números rojos. La cadena se anotó a cierre de junio unas pérdidas de 104,7 millones en los seis primeros meses del año, un 0,1% menos que en el mismo periodo de 2021 (entonces tuvo un resultado negativo de 104,8 millones). Estos números incumplen los objetivos que LetterOne se impuso cuando desembarcó en la compañía en 2009. Su meta era generar beneficios en el primer semestre de 2022, algo que, según las previsiones que maneja el consenso, no se logrará hasta 2023.

Lo cierto es que sus ventas netas crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior (un 2,6% en términos comparables), hasta los 3.465,3 millones. Un incremento cosechado a pesar de la reducción del número de tiendas hasta las 5.733 (un 4,3% menos). DuCharme consideró estos resultados positivos, dado el escenario económico complejo del primer semestre, marcado por la inflación, el encarecimiento de las materias primas, los combustibles y la energía. Pero uno de los grandes lastres del grupo sigue siendo su deuda financiera. En el primer semestre de 2022 este pasivo aumentó en 71,9 millones respecto a diciembre de 2021, y ya se encuentra en los 476,1 millones. Un reto al que deberá hacer frente Tocalchir como nuevo consejero delegado.