WhatsApp no permitirá capturas ni compartir contenidos que se ven solo una vez

Desde hace un tiempo la aplicación WhatsApp está dando pasos decididos para aumentar la privacidad que demandan los usuarios. Un ejemplo de ello es que existe la posibilidad de enviar contenido que únicamente se puede ver una vez, y esto es algo interesante para estar seguro de que algún tipo de contenido multimedia no llega más allá de lo que se tiene en mente. Pues bien, se han conocido nuevos detalles al respecto.

Una de las cosas que no estaban especialmente claras al respecto es lo que un usuario que recibe este tipo de contenido puede hacer con él, más allá de verlo una única vez. Y, gracias a una infección que ha aparecido, se ha visto que la apuesta por la privacidad se mantiene. Y, además, lo hace de una forma bastante severa que es lo que se demanda en estos casos. Por lo tanto, WhatsApp va por el buen camino sin ningún género de duda.

Qué hará WhatsApp con los contenidos que se ven solo una vez

Según los datos que se han publicado y que se han conocido debido a que la función en concreto se ha podido activar, queda bastante claro que las restricciones que se tienen a la hora de manipular los contenidos de visionado único (o efímeros, como también se conocen) serán muy importantes. Así, por ejemplo, no se podrán compartir con otros, copiarlos o guardarlos de manera alguna. Y, esto, se puede ver claramente en la imagen que dejamos tras este párrafo.

WBetainfo

Además, llama la atención que tampoco se dará la posibilidad de hacer una captura de pantalla, algo que en su momento Mark Zuckerberg dejó bastante claro que sería una restricción a la hora de gestionar los cometidos que se pueden ver solo una vez. Y, esto, tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que se acierta y demuestra lo que decimos que WhatsApp está haciendo bien los deberes en este apartado. Evidentemente, evitar que desde otro terminal se haga una foto será complicado, pero en lo que puede controlar la compañía hay buenas noticias.

Un detalle importante al respecto de las capturas

Este no es otro que el que se ha podido comprobar que, si alguien intenta hacer una captura de pantalla de un contenido efímero, la aplicación no avisará al usuario que lo ha enviado. Aquí hay dudas sobre lo que se tiene que hacer, ya que no es una mala idea que este lo conozca y sepa si alguien está intentando no respetar su privacidad. Pero, en aras de mantener también la de aquel que lo recibe, tampoco es muy lógico que se desvele su identidad. Finalmente, parece que WhatsApp se ha decidido por esta última posibilidad.

Actualmente, la función que se ha podido probar está presente en el cliente Android, mientras que el de iOS no ofrece esta posibilidad. Pero, como es habitual en todo lo que desarrolla WhatsApp, su despliegue se dará en todas las versiones que existen de su aplicación (incluyendo la nueva nativa de Windows).