Instagram para sus nuevos cambios ante la rebelión de los usuarios

No todos los cambios son buenos, y en ocasiones se falla por parte de las compañías. Lo que no es especialmente habitual es aceptar el error y hacerlo público, y esto es lo que ha ocurrido con algunas de las novedades que anunció Instagram para competir de la mejor forma posible frente a TikTok. Te contamos qué es lo que ha pasado.

Lo primero que hay que decir que hay que reconocer a Instagram que asuma que algunos de los cambios no encajan con los usuarios, lo que quiere decir que escucha a estos. Y, sinceramente, no es algo especialmente habitual lo que decimos -ni en las redes sociales ni en los fabricantes de hardware-. El caso es que ha dado marcha atrás con algunas modificaciones que pensaban que serían positivas y las quejas de los que utilizan la aplicación han demostrado que, muy posiblemente, ese no era el camino.

Lo que dejará de estar presente en Instagram

El paso no se ha comunicado en un texto o similar, no, ha sido el propio Adam Mosseri (gran directivo de Instagram) quien en una entrevista ha ido desgranando lo que sucede y que, al menos, dos de los cambios que se habían producido se irán retirando de forma gradual en la plataforma. Estos son reducir las recomendaciones excesivas que existen ahora y, también, el ver contenidos a pantalla completa (sí, al más puro estilo TikTok).

En lo que tiene que ver con la pantalla completa, la clave de ir hacia atrás es la insatisfacción de los usuarios, que demandan que Instagram vuelva a sus orígenes lo máximo posible. Tanto es así que el propio directivo ha indicado que los datos de uso no son precisamente buenos, Y, esto, ha llevado a volver atrás. Eso sí, que todos los vídeos sean Reels es algo que no va a cambiar, y ahí la compañía se mantiene firme.

Otro de los cambios, y quizá más relevante, es acabar con la tormenta de recomendaciones que ahora mismo existen en Instagram. Es cierto que se descubren algunas cosas, pero muchos son los que acaban cansados del bombardero. Tanto es así que este tipo de contenidos es de un 30% del total en el feed, cuando en otras plataformas como Facebook -también propiedad de Meta- es del 15%. Por lo tanto, y visto que no funciona especialmente bien la modificación, también se volverá a unas cifras con más sentido.

Unsplash

Probar es bueno, y corregir si no funciona mejor

Es positivo que las compañías prueben cambios en sus productos para intentar mejorar. Algunos funcionan bien y otros no tanto. Lo ideal es no enrocarse y olvidarse de escuchar a los usuarios (en el caso del que hablamos, varios de los creadores de contenidos más importantes se han quejado y se planteaban dejar Instagram). Y esto, es algo que no ha ocurrido con la red social y es muy positivo que así sea.

Seguro que esta decisión, por la imagen que deja ver, es más positiva para la plataforma que realizar mil cambios para parecerse a TikTok. Lo importante en Instagram son los contenidos y aquellos que los generan y, si se sienten importantes, las cosas solo pueden ir de una forma: bien.