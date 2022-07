Cómo ver en WhatsApp los mensajes borrados de alguien que te ha bloqueado

Con el paso del tiempo en la aplicación WhatsApp acabas por bloquear a algunas personas y, también, terminas por ser tú el bloqueado. Esto hace que no puedas revisar los mensajes que han sido borrados, algo que puede ser contraproducente. Te mostramos un truco para que esto deje de ser un problema.

La función de bloqueo tiene como objetivo principal el no recibir más mensajes del contacto en cuestión (y lo mismo ocurre con las llamadas, por poner un ejemplo). Esto tiene como consecuencia generalmente que todo lo que existe en el chat asociado desaparece -incluso, puede que este ya no lo veas más mientras mantengas el bloqueo-. Por suerte, existe una forma de saltarse esto y poder revisar lo que se ha borrado y, además, sin que la otra persona sea consciente de ello.

Lo que tienes que hacer en WhatsApp para conseguirlo

Lo primero que es positivo en la acción que vamos a indicar es que no es necesario utilizar una aplicación de terneros, por lo que el peligro es prácticamente inexistente. El funcionamiento es perfecto tanto en iOS como en Android, y es esencial que no exista una copia de seguridad muy reciente, ya que en caso contrario no podrán recuperarse los datos. Esto son los pasos que tienes que dar:

Desinstala la aplicación WhatsApp de tu smartphone. Ahora, entra en Play Store y procede a una nueva instalación de la aplicación de mensajería.

El siguiente paso es contestar de forma afirmativa a realizar una restauración de copia de seguridad que tienes. Esto hace que se tengan los mensajes que se han borrado, siempre que los datos almacenados sean anteriores al bloqueo que has recibido.

Una vez que haces esto y esperas a que finalice la instalación por completo, algo que puede tardar unos minutos, ya es posible que revises de forma normal el chat con la persona en cuestión. Y, si así lo deseas, guardar de forma concreta algunos mensajes en el caso de que así lo necesites.

Has finalizado de recuperar los mensajes.

Pexels

Como ves, es de lo más sencillo poder recuperar los mensajes de una persona que te ha bloqueado (algo que, por cierto, debería cambiar en WhatsApp y que la aplicación avise cuando esto sucede). Evidentemente, no es un paso completamente inocuo, y es algo tedioso tener que hacerlo, pero al menos puede acceder a la información que necesitas. Por cierto, debes saber que hacer lo que hemos indicado no pone en riesgo tu cuenta y, ni mucho menos, la aplicación te bloqueará por ejecutarlo.