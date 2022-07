Prosegur Cash aumenta un 42,65% sus ganancias al cierre del semestre, hasta los 43,47 millones

Prosegur Cash, la filial de gestión de efectivo de Prosegur, obtuvo un beneficio neto consolidado de 43,47 millones de euros en el primer semestre, un 42,65 % más que en el mismo periodo de 2021.

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes, los ingresos se incrementaron un 27,55%, hasta los 883,21 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 170,3 millones de euros, un 24,6% más que en el mismo periodo de 2021.

La deuda financiera neta de Prosegur Cash era a 30 de junio de 2022 de 551,9 millones de euros, un 5,4% más que a 31 de diciembre de 2021; mientras que el ratio de apalancamiento (cociente entre deuda y capital total) se redujo del 0,87 a 31 de diciembre al 0,74 a 30 de junio.

Prosegur Cash dice en su informe que durante el primer semestre del ejercicio 2022 se ha recuperado gradualmente la actividad del negocio, llegando a volúmenes cercanos a los que el grupo generaba antes de la pandemia del Covid-19.

Además, estima que la guerra en Ucrania no tiene un impacto significativo en sus estados financieros, debido a que no opera en el área geográfica en la que se desarrolla el conflicto, y a que sus líneas de actividad y su cuenta de resultados no se han visto afectadas significativamente por la inestabilidad y el incremento del coste de la energía.

Por otra parte, señala que no han existido impactos significativos en el primer semestre relacionados con el Covid-19.