El iPhone 14 Pro será más rápido que nunca gracias a esta mejora en uno de sus componentes

Ya queda menos para que Apple presente su nueva generación iPhone 14. Y a medida que se acerca el evento, programado para mediados de septiembre, vamos conociendo más detalles de los próximos teléfonos que presentará la firma con sede en Cupertino.

Sabemos que Apple pretende mostrar el iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Este año no habrá iPhone mini ya que la firma de la manzana mordida no ha cosechado las ventas esperadas y considera que es un producto que no tiene cabida en el sector.

Y ahora, gracias a una publicación realizada por los compañeros de DigiTimes, podemos confirmar que tanto los modelos de mayor potencia contarán con más RAM que nunca. De esta manera, tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max contarán con 6 GB de RAM y un tipo de memoria más nueva y rápida.

Más RAM y de mejor calidad

En el informe que han publicado indican que los teléfonos más vitaminados de la próxima generación iPhone contarán con 6 GB de memoria RAM tipo LPDDR5, la más rápida y eficiente del mercado. Actualmente, los modelos más completos cuentan con memorias tipo LPDDR4X, por lo que el salto de calidad será notable. Más, si tenemos en cuenta que los iPhone 13 Pro cuentan con 4 GB de memoria RAM, la mejora es notable.

ampliar foto Iphone 13 Apple

Según el informe que ha publicado el medio asiático, la próxima generación iPhone 14 de Apple contaría con la siguiente capacidad de RAM.

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)

Por otro lado, los rumores apuntan a que el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max serán los únicos en estrenar el nuevo procesador A16 de Apple, un SoC mucho más potente y que será exclusivo para los modelos más vitaminados. ¿Y qué pasará con el iPhone 14 y el iPhone 14 Max? Que mantendrán el procesador Apple A15 de sus predecesores.

Todavía es muy pronto para confirmar estos datos, por lo que habrá que esperar a que el fabricante realice la presentación oficial del iPhone 14 y todas sus versiones para ver con qué nos sorprenden. Y lo cierto es que no habrá que esperar mucho.

Se espera que Apple anuncie un nuevo evento para mediados de septiembre y en el que presentará los nuevos iPhone 14, Apple Watch, AirPods Pro 2, iPad Pro y más sorpresas para una de las citas más importantes del año.