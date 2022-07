Francisco Rodríguez d’Achille / Iván Díez Sainz: “Las firmas pequeñas dan más rentabilidad”

Iván Díez Sainz (Madrid, 1975) y Francisco Rodríguez d’Achille (Caracas, Venezuela, 1983) se unieron el año pasado como socios a una gestora francesa de nueva creación, Lonvia, especializada en la inversión en compañías europeas de pequeña y mediana capitalización. Los dos artífices de este nuevo proyecto son dos referentes de la gestión de activos en Francia: François Badelon, que ya fundó la gestora Amiral, y Cyrille Carrière, proveniente de Groupama y considerado uno de los mejores selectores de compañías de toda Europa.

¿Cómo se gestó Lonvia?

Francisco Rodríguez. François Badelon y Cyrille Carrière se han asociado para crear una firma que sea referente europeo en la inversión en compañías de pequeña y mediana capitalización. La experiencia de Cyrille es un referente en este tipo de activo, con una trayectoria como inversor que se remonta a 2008.

¿Qué patrimonio gestionan?

Iván Díez. Rondamos los 300 millones de euros, a pesar de que los fondos han sufrido una importante corrección este año. La gran noticia es que sigue entrando dinero a pesar de las caídas. Casi 100 millones en lo que va de año.

¿Qué tipo de clientes tienen?

Rodríguez. Las trayectorias de François y Cyrille hacen que su trabajo sea muy conocido y respetado. Han demostrado que son capaces de generar mayores retornos que la media del mercado. En América Latina, por ejemplo, el fondo de Cyrille era uno de los más vendidos de su categoría. Aquí, en España, trabajamos mucho con asesores financieros, banqueros privados, fondos de tamaño medio...

¿Cuáles son las ventajas de invertir en compañías de pequeña y mediana capitalización?

Díez. Está demostrado que invertir en este tipo de empresas acaba siendo más rentable en el largo plazo en todos los mercados desarrollados. Además, estos fondos tienen una mejor relación de volatilidad-riesgo

Pero este año los fondos de Lonvia pierden más que el mercado...

Díez. Sí, puede que haya periodos cortos en que no se cumpla, pero en el largo plazo estamos convencidos de que es una estrategia ganadora. Y cada vez más clientes tienen claro que es un componente muy atractivo para sus carteras.

¿Por qué en 2022 están yendo peor?

Rodríguez. En buena medida porque evitamos sectores como la banca, las eléctricas, las materias primas..., que son los que han ido mejor. Preferimos buscar compañías que no dependan de factores externos para labrar su destino, que no estén todo el día pendientes de los tipos de interés, o de la regulación. También hay que recordar que en 2021 logramos una rentabilidad de casi el 40%.

¿Qué tipo de compañías buscan?

Díez. Intentamos identificar a los campeones europeos del mañana, los nuevos líderes globales. Buscamos compañías que estén en el círculo virtuoso del crecimiento. Firmas que reinvierten de forma estructural sus beneficios en digitalización, en I+D, en nuevas vías de crecimiento, en su internacionalización. Son compañías que atraen el mejor talento.

¿En qué sectores operan estas compañías?

Rodríguez. Suelen ser líderes en nichos de mercado muy concretos. Tenemos algunas especializadas en instrumental para oftalmología, otra fábrica audífonos, otra es líder en implantes dentales, otra en fecundación in vitro... En el sector de la salud tenemos mucha presencia. También en el industrial, aunque siempre en compañías que estén a la vanguardia de los procesos. Como Interroll, una firma suiza que hacía cintas transportadoras de aeropuertos, pero que ahora está especializada en la automatización de almacenes.

¿Qué tamaño suelen tener las empresas en las que invierten?

Díez. En el fondo de compañías de pequeña capitalización el tamaño medio es de 900 millones de euros. Mientras que en el fondo de empresas de pequeña y mediana capitalización es de 5.000 millones.

Con esos tamaños, ¿tienen a veces problemas de liquidez?

Díez. El control de la liquidez es fundamental para nosotros. Por eso hacemos periódicamente ejercicios de estrés, para ver cuánto tardaríamos en deshacer el 80% de la cartera del fondo. Y no tendríamos problemas. Nos hemos marcado la obligación de no tener nunca más del 10% de las acciones de una compañía. Asimismo, tenemos una cartera bastante diversificada, en la que un solo valor no puede llegar a pesar más del 6% del fondo. Además, tenemos una base de inversores muy fieles, que no están sacando el dinero a pesar de las correcciones.

¿Podrían llegar a tener que cerrar alguno de los fondos?

Rodríguez. En el de las cotizadas más pequeñas sí, si alcanzara los 300 millones de euros. En el de medianas y pequeñas podríamos tener un tamaño mucho mayor. Cyrille, en su anterior gestora, llegó a manejar 4.000 millones de euros en esta estrategia.

¿Entrarán en otro tipo de activos?

Rodríguez. Probablemente sí. En Lonvia queremos atraer el mejor talento y expandirnos internacionalmente. Si encontramos a un gestor especializado en un nicho de mercado y que ha demostrado ser capaz de aportar más rentabilidad que el mercado, intentaremos ficharlo, gestione bonos o Bolsa.