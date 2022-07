Schiller, una educación superior internacional y global

A lumnos de 130 nacionalidades conviven y estudian en los cuatro campus que Schiller, The Global American University, tiene en Tampa, Madrid, París y Heidelberg. Viven desde el principio de sus carreras una experiencia formativa internacional, combinada con una metodología de aprendizaje experiencial, que pone a los alumnos a trabajar con empresas reales en la resolución de sus retos de negocio. El objetivo es que aprendan desde el principio la realidad del mundo que les espera y desarrollen una mentalidad global, dominio de varios idiomas y capacidad de adaptación a cualquier entorno profesional.

Es el sello diferencial de Schiller, que ofrece las ventajas del modelo de educación superior americano, mucho más flexible y cercano a las necesidades del mercado profesional real. Todos los programas incluyen formación en tecnología, digitalización y sostenibilidad, procesos de mentoring y poder beneficiarse de los acuerdos entre Schiller y empresas líderes de cada sector.

Brexit, Donald Trump, Covid, guerra en Ucrania... En los tres últimos años hemos asistido a acontecimientos globales que han transformado nuestras vidas, han tenido consecuencias para la economía, la política y la sociedad de casi todos los países, ya que vivimos en un mundo global, interconectado y que cambia a gran velocidad.

Los alumnos pueden diseñar su propia hoja de ruta formativa personalizada

La transformación digital y la inteligencia artificial están impulsando modelos de negocio nuevos, se han impuesto nuevas formas de trabajo y una cultura empresarial flexible que requiere el desarrollo de habilidades distintas a las tradicionales, para las que los futuros profesionales necesitan prepararse.

Las consecuencias que todos estos acontecimientos han tenido en la economía internacional nos demuestran que no podemos vivir ni trabajar aislados, porque lo que ocurre en otras partes del mundo nos afecta. Por ello, el mercado demanda cada vez más profesionales con una mentalidad global, con un profundo conocimiento de la tecnología, que combinen conocimientos matemáticos con humanidades y habilidades como adaptación al cambio, resiliencia, inteligencia cultural y diversidad, muchos ausentes en los programas de estudio tradicionales, pero no en Schiller.

Los bachelor degrees (los grados en el sistema americano) de Schiller cubren las áreas de International Business, International Relations and Diplomacy, Business Analytics e International Hospitality and Tourism Management y, desde septiembre de este año, Computational and Applied Mathematics, International Marketing y Computer Science. También cuentan con Master Degrees y Continuing Education.