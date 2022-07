OPDE reta al fantasma de Bankia con la primera OPV para minoristas desde 2015

La salida a Bolsa de OPDE avanza a buen ritmo. La empresa fijará hoy el precio de su debut, con el que espera alcanzar una valoración de entre 503 y 572 millones de euros, para lo que ha fijado una horquilla de entre 4,75 y 5,40 euros por título. La energética confía en que el segundo asalto al mercado tenga éxito, tras aplazar sus planes en 2021 por la inestabilidad del mercado.

OPDE prevé recaudar 200 millones de euros en el mercado, tras haber logrado emitir 250 millones en deuda esta misma semana, en una operación suscrita por los fondos EIG y Generali Global Infrastructure y con la que busca financiar su plan de crecimiento para llegar a los 3,3 GW renovables.

Su debut cuenta con un tramo para inversores minoristas, el primero desde la salida a Bolsa de Aena en 2015. A ellos ha destinado un paquete de 7,9 millones, el 4% de los 200 millones que quiere captar la compañía. En caso de que no logre cubrirlo entero, se complementará con peticiones de los inversores institucionales.

El supervisor del mercado español ha advertido a los pequeños inversores que quieran acudir a la operación que lean con todo detalle el folleto y especialmente a los riesgos detallados. La CNMV quiere evitar a toda costa los problemas surgidos con la salida a Bolsa de Bankia en 2011, a la que los inversores acudieron con unas cuentas que no anticipaban las pérdidas millonarias a las que tendría que hacer frente por su exposición al ladrillo tóxico y que desembocaron en su intervención y en una inyección de 22.424 millones en ayudas públicas. Los inversores, tanto pequeños como institucionales, acudieron en masa a los tribunales y en 2016 la entidad puso en marcha un proceso para devolver el dinero invertido a los minoristas que compraron títulos en la salida a Bolsa de 2011.

En el caso de OPDE, aquellos pequeños inversores que quieran acudir a su OPV deberán leer los riesgos de la operación y el folleto de la misma para poder confirmar la orden de compra. Renta 4, uno de los bancos colocadores de la operación, obliga a los inversores a descargar ambos documentos y aceptar las siguientes leyendas: “Manifiesto que he tenido a mi disposición el folleto informativo y la información en castellano relativa a los riesgos inherentes a la operación, los he leído, comprendo los riesgos asociados del emisor y de la emisión y que no he sido asesorado en la operación”. Además, debe aprobar que “he leído y acepto el detalle de la operación”.

En la documentación proporcionada a los posibles inversores, Renta 4 especifica que aceptará órdenes hasta hoy a las 11.00 horas –cuando se cierrran los libros–, que la petición mínima es de 200 euros y que es un producto de alto voltaje: 6 de 6, el de mayor riesgo. Además, a diferencia del folleto de la salida a Bolsa registrado en la CNMV, la versión para minoristas arranca con los riesgos, y no con un resumen de la operación.

Entre estas advertencias se explica que OPDE ha registrado pérdidas en 2020, 2021 y primer trimestre de 2022 y que es posible que siga teniéndolas en un futuro. Asimismo, alerta de que la empresa podría no lograr sus objetivos de crecimiento –una capacidad de 3,3 GW en operación en 2025–, que la competencia en el mercado de las energías renovables es cada vez más intensa y que los cambios normativos podrían afectar a su negocio, entre otros.