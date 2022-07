Un tribunal de Reino Unido avala la primera demanda vía NFT de Europa

Demandar a una persona mediante notificación en un monedero virtual ya no es algo insólito en Europa. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (High Court of England and Wales), el análogo al Tribunal Supremo de Estados Unidos o al Tribunal Supremo español, ha permitido la notificación de una demanda contra dos personas desconocidas, acusadas de un robo de criptomonedas, mediante el envío en el buzón de su wallets de sendos archivos NFT (Non Fungible Token).

Se trata de la primera vez en Europa que un tribunal permite una notificación judicial de estas características. El bufete Giambrone & Partners LLP, firma que ha llevado el caso, explica que, hasta el momento, los tribunales británicos han permitido la notificación de demandas por medio de emails, mensajes en Instagram o Facebook, o, incluso, con formularios de contactos en la web del demandado.

Sin embargo, nunca un juez europeo – sí existen precedentes en Estados Unidos – había cursado una notificación procesal de carácter vinculante con un token no fungible, un activo digital encriptado con tecnología blockchain cuya peculiaridad es que es único e irrepetible.

Gonzalo Butori, socio de la oficina de Londres del despacho, valora este precedente como un hito en la lucha contra las estafas en el mundo de las criptomonedas. "Los jueces consideran el NFT como una alternativa fiable y fehaciente para notificar este tipo de documentos en alternativa a los métodos tradicionales", apunta Butori en conversación con este medio.

Esta nueva vía para llamar a los delincuentes ante la justicia, agrega, es especialmente útil cuando los acusados son personas anónimas, meros avatares sin nombres, apellidos o dirección. En estos casos, ha dictado la justicia británica, la notificación puede enviarse a través del wallet de los sospechosos utilizando blockchain para que el procedimiento judicial no quede paralizado. "Se trata de un hecho insólito, en cuanto normalmente es necesario identificar al sujeto contra quién se emprende la acción judicial", expone.

Responsabilidad del gestor

El caso esconde un segundo hito. La Alta Corte de Justicia, sita en Londres, reconoce que la justicia puede señalar a los responsables de la plataforma exchange – los conocidos como monederos virtuales – como potenciales responsables de la comisión del delito.

De esta manera, dice el tribunal británico, el papel de estas plataformas no puede quedar reducido a un mero intermediario y sí pueden ser llamadas al proceso.

"Se sienta un precedente nunca explorado, a partir de ahora se podrá llamar en causa también a los exchanges cuando el inversor ha sido víctima de acciones fraudulentas", apunta Butori. En el caso, se reconoció que el Exchange debía ser considerado depositario fiduciario de los fondos del inversor y "responsable de resarcir al cliente" de forma cautelar hasta que el asunto se aclare en tribunales, explica el abogado.

"Con esta inédita resolución, los tribunales ingleses han mostrado tener una rápida adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de fraude. Se ha visto además la flexibilidad y agilidad de los instrumentos jurídicos del derecho anglosajón para proteger a los inversores. Desde el momento que los canales para defraudar inversores son cada día más sofisticados, también los tribunales tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y los tribunales ingleses así lo han hecho", manifiesta el abogado. En su opinión, la resolución abre la puerta a los inversores españoles a solicitar medidas cautelarísimas en Reino Unido para "proteger sus activos" si existe cierta conexión con los tribunales ingleses.