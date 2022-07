Estrenos de la semana del 18 de julio en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

Una de las formas de combatir el calor en verano es aprovechar los estrenos que ofrecen las plataformas de vídeo en streaming que hay en España. Te mostramos los estrenos más importantes que llegan esta semana a las más importantes que existen en nuestro país. Seguro que acabas por encontrar algo que te llame mucho la atención.

Todo lo que vas a encontrar llega como nuevos a los servicios entre los días 18 y 24 de julio de 2022. Y, lo cierto, es que existen opciones de todo tipo para que encuentres exactamente lo que te apetece ver sentado frente al televisor que tienes en el salón de casa. Por cierto, a nuestro juicio uno de los estrenos que no debes perderte es El agente invisible, que aterriza en Netflix el día 22 de julio y que es una creación de los hermanos Russo (conocidos por dirigir alguna de las entregas de Los Vengadores de Marvel). Entre los actores, están Ana de Armas o Ryan Gosling, por lo que hablamos de un reparto realmente importante.

Los estrenos de las plataformas del 14 al 24 de julio

Esto es lo que no debes perderte durante esta semana en el caso de que tengas una cuenta activa en la que tenga el estreno que te llama la atención. Esto es lo más relevante que creemos que no debes dejar pasar en este caluroso verano y de esta forma no tendrás que salir de casa para divertirte:

Netflix

Live is Life: el 18 de julio

David A. Arnold: It Ain't For the Weak: el 18 de julio

Pasión de gavilanes: segunda temporada el 20 de julio

Un lugar para soñar: cuarta temporada el 20 de julio

Blown Away: tercera temporada el 22 de julio

El agente invisible: el 22 de julio

Prime Video

Croods: Una nueva era: el 21 de julio

Para toda la vida: el 21 de julio

El Rubius X: el 22 de julio

Angel Nieto: El hombre que venció al tiempo: el 22 de julio

Todo es posible: el 22 de julio

Disney+

Colgados en filadelfia: temporadas de 12 a 15 el 20 de julio

Aquellos maravillosos años: temporada 2B el 20 de julio

Más rápido que el miedo: el 20 de julio

La ley de Milo Murphy: segunda temporada el 20 de julio

Sweet Home Alabama: el 22 de julio

Muerte entre las flores: el 22 de julio

HBO Max

Parks & Recreation: serie completa el 18 de julio

Movistar Plus+