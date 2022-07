Goirigolzarri: "Invertir en renovables es invertir en autonomía"

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró este sábado que "invertir en renovables es invertir en autonomía", y consideró que Europa se encuentra "ante una gran oportunidad" para avanzar en una mayor autosuficiencia energética de la mano de la transición medioambiental, pese a que en estos momentos "estamos ante una marcha atrás que viene dada por la coyuntura que estamos atravesando".

Durante su intervención en Bilbao en el XXVI Foro España-Estados Unidos, celebrado en la Universidad de Deusto, Goirigolzarri afirmó que "el papel de la banca y, por supuesto, el objetivo de CaixaBank es contribuir de forma decidida a la transición energética".

"Nuestro plan estratégico para los próximos tres años tiene a la sostenibilidad como uno de los ejes transformacionales, tangibilizándolo a través de la financiación a empresas en una transición hacia un modelo de producción más verde, la oferta de productos que fomenten la lucha contra el cambio climático y la gestión de inversiones. La sostenibilidad, en definitiva, modula la estrategia del banco", manifestó el presidente CaixaBank.

Recordó que el compromiso de descarbonización (Net Zero) asumido por CaixaBank supondrá reducir "de manera muy importante" la financiación a empresas contaminantes hasta el año 2050, si bien, en este momento los criterios de riesgos de la entidad para aprobar operaciones ya incluyen el tema medioambiental.

Además, el Plan Estratégico 2022-2024 de CaixaBank contempla la movilización de 64.000 millones de euros en financiación sostenible, así como continuar seguir siendo el banco europeo con mayor importe puesto en circulación con emisiones de deuda sostenible.

Goirigolzarri puso énfasis en la comercialización por parte de CaixaBank de 'productos verdes', tanto para empresas como para particulares, con el objetivo de fomentar la lucha contra el cambio climático.

En cuanto a la gestión de activos, explicó que su banco es líder en el mercado español, con un total de 227.000 millones de euros de activos bajo gestión, que son invertidos de acuerdo a criterios ESG.

Marcha atrás

El presidente de CaixaBank hizo además un repaso al contexto que está marcando el ritmo actual. "Creo que es realista pensar que, en el corto plazo, en Europa, vamos a asistir a una marcha atrás. De hecho, la estamos viviendo ya con el incremento del uso del carbón. Entiendo que esto es coyuntural y razonable". "En la pandemia tuvo enorme influencia la digitalización y la invasión de Ucrania, la energía y, en consecuencia, la transición exigida por el cambio climático", agregó.

Sin embargo, según Goirigolzarri, las tendencias a medio plazo son muy claras. "La transición va a tener un gran impulso en todo el mundo. En el caso de Europa, que busca con ansia una autonomía energética, invertir en renovables es invertir en autonomía, y ello sin prejuicio de la paralela diversificación de suministradores, cuestión en la que los riesgos políticos van a tener un mucho mejor peso que en el pasado".

En este sentido, indicó que el impulso político y social será fundamental. "Tenemos que ser muy realistas en el periodo de transición. Debemos ser conscientes lo tensionadas que están las cuentas públicas en general y en Europa en particular, con fuertes endeudamientos y una gran tensión en nuestras cuentas. Por lo tanto, pienso que en el caso europeo me temo que debemos asistir a nuevas emisiones de bonos como los Next Generation, ya que los países no van a poder afrontar inversiones de este calado", destacó.

En lo que al sector privado se refiere, destacó dos puntos para atraer capital: "La regulación que apoye las inversiones va a ser vital, así como la rentabilidad que debe traducirse en menores spreads, mayores múltiplos e incrementos de ingresos".