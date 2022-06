Así será el nuevo Xiaomi 12 Lite 5G, que será el nuevo rey de la gama media

No deja de ser sorprendente la capacidad que tiene Xiaomi para lanzar productos y, además, conseguir que estos no se solapen en exceso. Si ayer mismo se conocía que un nuevo terminal de gama alta ya tiene fecha de presentación (el 4 de julio), hoy le toca el turno a un dispositivo que tiene por objetivo dominar la gama media Android -una de las cosas más complicadas en el segmento de los smartphones-.

El dispositivo del que se ha filtrado una gran cantidad de información es el Xiaomi 12 Lite 5G, que es una evolución esperada de un terminal que ya existe en las tiendas y que ha funcionado realmente bien en el apartado de las ventas. Para empezar, el diseño se ha desvelado prácticamente por completo, ya que se han publicado unas imágenes que dejan ver claramente cómo será el frontal y la parte trasera de este terminal.

Y, lo cierto, es que no hay grandes sorpresas en su acabado metálico. Se puede ver que los marcos de la pantalla serán muy reducidos y que el agujero está en la zona central de la parte superior del dispositivo. Además, el módulo de la cámara trasera está perfectamente diferenciado y cuenta con tres sensores (teniendo en cuenta las dimensiones del principal, apostar por un elemento de 64MP o más es lo lógico). Por cierto, todos los botones de uso están en la parte derecha, por lo que la manipulación de estos será cómoda.

Algunos detalles curiosos de este Xiaomi

Uno de ellos es que este modelo mantendrá la posibilidad de utilizar un emisor de infrarrojos, algo que es bastante útil para poder utilizar el smartphone como si de un mando a distancia se tratase. Aparte, no le faltará un puerto USB tipo C y en la zona inferior también existirá un huevo para una de las salidas de audio que tendrá el Xiaomi 12 Lite 5G. Por cierto, si las imágenes publicadas son fiables, al menos se podrá comprar el terminal en tres colores: negro, rosa y verde (no es descartable que exista alguno más).

Eveleaks

Algunas de sus características se han filtrado

Más allá de lo que tiene que ver con el diseño, para ser un modelo competitivo en la gama media, es necesario emplear un hardware potente y no debe existir fisura alguna en lo que tiene que ver con todos los apartados que son importantes. Así, lo que se ha conocido es que la pantalla que usará este teléfono será AMOLED de 6,55 pulgadas, a la que no le faltará una frecuencia de 120 Hz. Además, no le faltará una batería correcta de 4.500 mAh a este Xiaomi que se combinará con una carga rápida de hasta 67W.

En lo que tiene que ver con el hardware principal, hay que destacar que el procesador se espera que sea un Snapdragon 778G que contará con la ayuda de 8 GB de RAM. Por lo tanto, no tendrá problema alguno ni con los juegos más actuales. El almacenamiento podrá llegar hasta los 128 gigas, una buena marca, y al Xiaomi 12 Lite 5G no le faltará una cámara principal con opciones avanzadas tales como estabilización óptica de imagen en un sensor principal de 108MP que será ayudado por dos más de 8 + 5 megapíxeles. Sinceramente, pocos rivales tendrá en el mercado si todo se confirma, ¿verdad?