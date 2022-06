Cómo deshabilitar el corrector de texto en los teléfonos iPhone de Apple

Cada vez estamos más acostumbrados a escribir con el teclado del iPhone, por lo que cometer errores se ha reducido. Bien es cierto que el corrector del teclado puede ser de gran ayuda, pero en ocasiones es más un incordio debido a que cambia cosas que no debería. Te contamos cómo deshabilitar esta herramienta en el caso de que lo necesites.

Actualmente, existe la posibilidad de instalar teclados adicionales en los iPhone, por lo que puedes tener disponible el propio de Google (Gboard). Por este motivo, te vamos a mostrar tanto los pasos que tienes que dar para quitar del medio el propio del sistema operativo iOS de Apple como el desarrollo de la compañía de Mountain View, En ambos casos, comprobarás que la sencillez es la nota predominante y, además, todo lo que hagas es reversible por lo que puede activar el correcto en el momento que lo decidas.

Lo que tienes que hacer para desactivar el corrector en los iPhone

Lo más habitual es que no tengas instalado ningún teclado adicional, ya que el incluido en iOS es lo suficientemente bueno como para que no tengas la necesidad de recurrir a uno de terceros. Estos son los pasos que dar que no ponen en riesgo alguno la estabilidad del sistema operativo ni del propio terminal. Son los siguientes:

Accede a la configuración del teléfono de manera acostumbrada y, luego, accede al apartado General.

Allí lo que tienes que localizar es el apartado Teclados y entrar en él. Ahora busca Todos los teclados y, una vez que estés en este lugar, debes encontrar en la zona inferior Corrección automática.

Deshabilita el deslizador pulsando en él para que pare el uso del corrector.

Hecho esto, has finalizado.

Pexels

Deshabilita el corrector en Gboard para iOS

No tienes que cambiar mucho el proceso antes mencionado, pero lo mejor es que sigas estas indicaciones para que en cuestión de pocos segundos la función de la que hablamos deje de ser un incordio:

Abre de forma habitual la aplicación propia que tienes instalada

Al contrario de lo que ocurre con la versión del teclado de Google para Android, la opción para deshabilitar el correcto está en la pantalla de configuración que se abre directamente.

Es un deslizador que debes deshabilitar para que la herramienta deje de actuar. Para ello, simplemente pulsa encima.

Ya has acabado y no se volverá a corregir nada de lo que escribas en tu iPhone.

Como has visto, todo es muy sencillo y sin riesgo alguno. Además, puedes activar el corrector en cualquier momento siguiendo los mismos pasos, por lo que no debes preocuparte por este motivo.