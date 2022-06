Así será el Xiaomi 12T, que contará con una carga rápida espectacular

Si hay algo que caracteriza a Xiaomi es que su maquinaria a la hora de diseñar y lanzar nuevos smartphones no para nunca. Pues bien, esto es algo que ha quedado meridianamente claro ahora que se ha conocido que la firma asiática ya está cerca de conseguir las certificaciones de venta de un nuevo terminal que estará destinado a la gama alta de producto.

El modelo del que hablamos es el Xiaomi 12T, que será el que sustituya como es habitual al equipo que fue anunciado de forma oficial a finales del año 2021. Según los datos que se han conocido, los avances que incluirá serán mejores de las que se estaban en un principio. Y, por lo tanto, más de uno puede plantearse la compra de este móvil que será uno de los mejores del mercado en apartados como la potencia y autonomía.

Un hardware que será excelente en este Xiaomi

Sin duda alguna una de las grandes sorpresas que tendrá el terminal es su procesador. Si los datos se confirman, en el interior de este terminal estará el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, que es el más potente que existe de este fabricante. Si a esto se le suma que habrá modelos con 8 y 12 GB de RAM, la combinación está claro que será excelente. Por lo tanto, jugar o disfrutar de contenidos en alta resolución será un juego de niños para este smartphone.

Tampoco desentonará en lo que tiene que ver con la batería, ya que todo apunta que esta contará con un amperaje que superará los 4.000 mAh y, lo mejor de todo, es que tendrá compatibilidad con carga rápida de 120W (de la inalámbrica no se tiene información). Esto quiere decir que puedes completar un proceso en menos de 20 minutos. Una barbaridad. Y, además, parece que el correspondiente adaptador de corriente será parte de la caja del smartphone de Xiaomi.

Xiaomi

Algunas cosas más de este teléfono

Por un lado, se ha filtrado que llegará con dos opciones de almacenamiento, 128 y 256 GB, por lo que no desentona en el mercado de gama alta. Adicionalmente, algunos detalles adicionales que se han indicado en la fuente de la información es que el Xiaomi 12T contará con un cámara a la que no le faltará estabilizador óptico de imagen y, como no, la pantalla AMOLED que tendrá dispondrá de posibilidad de trabajar a una frecuencia de hasta 120 Hz.

Con una conectividad avanzada, donde hará desde NFC hasta 5G o WiFi 6, todo hace indicar que este será un modelo que se lanzará al mercado una vez que pase el verano como muy tarde… con un despliegue global que asegura que en España se podrá comprar. Por cierto, si todo se conforma, es más que posible que esta gama de producto cuente con dos modelos más y, posiblemente, más completos (no se sabe todavía en qué): Xiaomi 12T Pro hypercharge -que podría ser exclusivo de Japón- y Xiaomi 12T Pro. Por lo tanto, y como decíamos, la maquinaría de esta compañía no para nunca.