Cómo dejar como nueva una tarjeta microSD para usarla con dispositivos Android

Una de las cosas que ofrecen muchos dispositivos Android, como por ejemplo teléfonos o reproductores multimedia, es que ofrecen la posibilidad de aumentar su capacidad de almacenamiento. Para ello hay que un accesorio tarjetas microSD. Pues bien, si quieres dar uso a una y quieres dejarla como nueva, te contamos cómo puedes conseguirlo de forma efectiva.

Esta es una de las diferencias que tienen muchos equipos Android frente a los que utilizan iOS, ya que los iPhone no ofrecen esta opción de ninguna de las maneras. El caso es que lo ideal para que todo funcione a la perfección es formatear la tarjeta microSD que se emplea. De esta manera, se tiene todo el espacio disponible y se está seguro de que el sistema de archivos es el adecuado.

Eso sí, es muy importante que guardes los datos almacenados en ella antes de hacer nada, ya que una vez realizado el proceso estos se perderán para siempre. Esto es vital tenerlo claro para no llevarte una sorpresa muy desagradable.

Samsung

Pasos para formatear una tarjeta microSD en Android

Una vez que tienes insertada la tarjeta en el smartphone, el proceso es diferente en cada modelo, por lo que debes revisar las instrucciones específicas para el equipo que tienes, lo que debes hacer es lo siguiente sin saltarte ningún paso:

Abre la configuración del teléfono de manera habitual y busca entre las opciones que aparecen en pantalla, debes elegir el denominado Almacenamiento.

En la mayoría de los equipos tienes que dar uso a las opciones que existen en Avanzado y, luego, localizar una opción que se puede llamar Almacenamiento externo o algo similar. Pulsa ahí para seguir con el proceso.

Localiza la tarjeta microSD y, luego, selecciónala con la pantalla y da uso al comando Formato. Aparece un mensaje para confirmar que deseas hacer esto, lo que debes confirmar y recuerda que si lo haces perderás toda la información y no hay vuelta atrás posible.

Hecho esto, solo queda que esperes a que finalice el proceso, algo que depende del tamaño de la propia tarjeta microSD y de la potencia del terminal Android que utilizas. Has finalizado.

Como has visto, no hay nada complicado que pueda hacer que tengas un problema, por lo que el proceso de formateo de una tarjeta microSD en Android es tan efectivo como sencillo. Eso sí, no olvides nunca hacer una copia de seguridad de los datos que tienes en el accesorio, ya que estos pasarán a ser historia cuando completes el proceso.