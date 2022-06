Cómo hacer llamadas con FaceTime desde un teléfono Android

Si tienes un iPhone o iPad, seguro que en alguna ocasión has utilizado la aplicación FaceTime para hacer videollamadas y, además, has quedado bastante satisfecho. Pero en el caso de disponer de un terminal con Android, no has encontrado la app correspondiente en la tienda Play Store. Es normal, no existe, te contamos cómo poder usar esta herramienta con los smartphones o tablets con el sistema operativo de Google.

Como hemos indicado, Apple no ha lanzado la aplicación FaceTime para Android. Y, al menos a corto y medio plazo, no existen datos que indiquen que las cosas vayan a cambiar. Pero, por suerte, existe una forma de poder comunicarte con tus amigos y familiares mediante el uso de este desarrollo que ofrece una excelente fiabilidad y calidad. Y, curiosamente, es debido a una funcionalidad que lanzó Apple junto a iOS 15.

Cómo utilizar FaceTime con terminales Android

Lo cierto es que es mucho más sencillo de lo que se puede creer conseguir esto, ya que un sistema de enlaces que es oficial posibilita comunicarse desde los terminales con FaceTime nativo con otros que no lo tienen (tanto los que dan uso a Android como los que hacen lo propio con Windows, por poner un ejemplo). Estos son los pasos que tienes que dar:

Lo primero que debes tener claro es que para poder utilizar esto, debes comunicarte con alguien que tenga un iPhone, ya que en caso contrario no podrás obtener el enlace correspondiente.

Así, la persona que tiene el teléfono de Apple tiene que acceder a FaceTime y generar el enlace en la aplicación, es muy sencillo e intuitivo -si no lo tienes claro, luego te explicamos cómo conseguirlo-. Y, luego, debe enviarlo mediante algunas de las opciones que existen para ello que van desde un correo electrónico hasta utilizar un mensaje de una aplicación.

Al pulsar en el enlace recibido, aparecerá una pantalla en la que se realizará la llamada que se basa en la nube en el terminal Android. Las funciones son todas las que ofrece la aplicación y lo único que tienes que hacer es disponer de conexión a Internet.

Ahora simplemente tienes que disfrutar de la videollamada que, una vez que cuelgues, no podrás recuperarla desde el dispositivo con Android, por lo que tendría que pedir un nuevo enlace.

Pixabay

Así puedes obtener el enlace en FaceTime

A continuación, te dejamos los pasos a dar para que puedas conseguir el enlace en los iPhone de comunicación para hablar con un Android:

Abre la aplicación FaceTime.

Luego, selecciona la opción Crear enlace que hay en la pantalla inicial. Una vez que lo tengas, debes enviarlo.

Hecho esto, has finalizado.

Es importante que sepas que todo el proceso de comunicación se hace mediante el uso de un navegador de Internet, por lo que la compatibilidad con otros sistemas operativos es fantástica, e incluso puede utilizar Linux. Evidentemente, por cada llamada de FaceTime que quieras hacer con un Android o similar, deberás generar un enlace diferente.