Edtech: la tecnología aplicada a la educación que está revolucionando la eseñanza

Tras la crisis por el coronavirus, el ámbito educativo se ha transformado de forma notable gracias a la tecnología. Formación online de todo tipo, desde el móvil, aprendizaje interactivo o sistemas de gestión asociadas a los procesos de enseñanza... la educación es cada vez más digital e innovadora. Los avances tecnológicos se han convertido en importantes herramientas para reinventar los modelos educativos tras el punto de inflexión que supuso la pandemia, con los confinamientos y las clases a distancia. Así, las Edtech (tecnología educativa), que proporcionan soluciones eficientes como plataformas de elearning o cursos online, están en auge.

En el sector destacan startups como Coursera, que ofrece una amplia variedad de cursos y títulos de diversas áreas temáticas. También aulas virtuales como Blackboard o Sense, que aporta soluciones de inteligencia artificial. En España, Odilo permite a empresas, colegios y universidades crear sus propios ‘Netflix’ educativos, ofreciendo a sus usuarios acceso a un enorme número de proveedores de contenido en todos los formatos. Y en Wuolah, los alumnos pueden subir sus apuntes. Y existen los denominados MOOCs (Massive Open Online Course), que son cursos masivos a distancia por internet.

Destacan startups como Coursera o Sense y Odilo en España, así como los cursos masivos

Por su parte, la tecnológica Clickedu pone a disposición de los centros educativos una plataforma en la nube que ofrece la perfecta unión entre las tareas asociadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje con las de gestión financiera y administrativa. En la actualidad, más de 700 colegios de toda España utilizan la aplicación y más de 23.000 profesores y 260.000 alumnos han accedido a ella durante este curso. Ofrece todas las herramientas necesarias para automatizar y facilitar las tareas académicas o administrativas. Así, permite una cobertura completa: evaluación, seguimiento del alumno, gestión de comedor, extraescolares y servicios, recibos y contabilidad, acceso a contenidos propios o libros digitales, comunicación con las familias, etc. Recientemente, ha lanzado nuevas funcionalidades, como el módulo institucional con toma de decisiones asistida por tecnología basada en analítica de datos. La compañía prevé subir su facturación un 5% este año.

De su lado, Balio está especializada en formación online en finanzas personales a la carta. Aborda todo tipo de temas relacionados con el dinero, desde ahorro e inversión hasta emprendimiento y desarrollo económico. Además, la plataforma educativa ha creado una comunidad de ‘nudismo financiero’ en formato blog donde los miembros pueden compartir experiencias y comentar dudas sobre cualquier tema monetario. Su objetivo es “cambiar la mentalidad para que nadie tome malas decisiones por no hablar, no preguntar o no estar bien informado”. Gerard Bernal, fundador y CEO de Balio, asegura: “queremos que todo el mundo pueda tener acceso a información de calidad hasta ahora reservada para una élite”.

Balio ofrece formación online en finanzas y Clickedu facilita tareas académicas

Balio nació en 2019 y entre sus inversores se encuentran los fondos de venture capital DraperB1 y Enzo Ventures; los business Angels François Derbaix, de Indexa Capital; Yago Arbeloa, de MioGroup, y René de Jong. Cuenta con unos dos millones de usuarios y aspira a llegar a los 10 millones en dos o tres años.

Según los expertos, el sector Edtech está experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años y un éxito como modelo de negocio.