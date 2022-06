Llega Kingdom Maker, la mejor forma de divertirte este verano jugando

Si hay algo que se puede hacer cuando el calor aprieta en verano es jugar con el teléfono o tablet. Pues bien, si te gustan los juegos en lo que te conviertes en todo un rey, desde hoy mismo puedes disfrutar de Kingdom Maker. Esta creación de Scopely te asegura que te vas a divertir como nunca con tu terminal móvil.

Este es un título que fusiona la estrategia en tiempo real con la simulación, ya que tiene toques de juego de rol que tan buenos ratos hace pasar. Lo que tienes que hacer es ponerte a los mandos de tu propio reino fantástico y conseguir que sea el mejor de todos. Y, para ello tendrás que tomar decisiones que marcarán tu tipo de gobierno y donde siempre existe un toque de humor que se agradece.

Algunas de las cosas en la que te verás envuelto, más allá de las habituales batallas medievales, es en buscar un romance que te lleve a conseguir mantener un linaje que no se extinga en el tiempo. Además, y al contrario que en otros títulos, la política tiene una presencia bastante fuerte en Kingdom Maker. Por lo tanto, como no estés muy atento, puedes encontrarte con problemas muy graves -ya que no todo el mundo en tu reino es un fiel seguidor-.

Opciones de todo tipo

Este juego, que es un 4X que es cualquier cosa menos tradicional, hace que la estrategia sea mucho más divertida de lo acostumbrado. Por lo tanto, no se cierra puerta alguna entre los usuarios. Con una evolución constante, podrás jugar durante años y disfrutar de una componente social muy marcado, tal y como indica Steve Huff, presidente de Scopely.

Scopely

Algunas de las características que son destacables en Kingdom Maker son las siguientes:

Incluye construcción de ciudades donde podrás tener muchos edificios que te proporcionan mejores ejércitos y avances en las riquezas.

Todos los componentes militares son personalizables, ya que podrás desde reclutar tropas hasta tener comandantes formados por tu propio reino.

Establece un control del territorio en este juego donde las batallas son en tiempo real. Podrás luchar por conquistar desde grandes ciudades hasta puestos comerciales. Todo depende de la idea expansionista que tengas.

Las alianzas están presentes y son importantes. Esto te llevará a conseguir una dominación total siempre que cuentes con los apoyos necesarios. Aparte, podrás negociar desde tratados de paz hasta el intercambio de bienes que te harán falta para evolucionar.

Kingdom Maker, compatible con todos los móviles

Esto es algo crucial. Pese a que el apartado técnico está bastante bien cuidado, con terminales de gama media puede disfrutar de este título sin problemas. De esta forma, se puede decir que es un juego que está al alcance de todos. Aparte, debes saber que tienes opción de conseguir el título del que hablamos tanto para el sistema operativo iOS como para Android. Por lo tanto, no existe restricción ninguna.

La verdad es que esta es una excelente manera de pasar el tiempo libre ahora que llega el verano y, como resultado, no es para nada una mala idea probar Kingdom Maker. Ofrece una gran cantidad de posibilidades que, sin que te des cuenta, te mantendrá enganchado para conseguir el objetivo de todo monarca: que el reino que dirigen sea el más poderoso y próspero de todos. ¿Lo conseguirás?