WhatsApp prepara la llegada de los grupos exclusivos, ¿cómo funcionarán?

Los grupos se han convertido en una de las opciones que más se utilizan en la aplicación de mensajería WhatsApp. Poder compartir un lugar con otros usuarios, ya sean familiares o amigos, es de lo más interesante e, incluso, divertido. Pues bien, la compañía trabaja en una nueva funcionalidad que será del agrado de los moderadores.

Hasta la fecha, entrar en un grupo de WhatsApp se podía conseguir de dos formas diferentes: o alguno de los moderadores te metía o, en su defecto, tenías un enlace que te permitía acceder. En el primero de los casos el control no lo tienes tú, mientras que en el segundo sí. Esto no va a cambiar, pero sí que si dispones el acceso directo para ser parte de la comunidad permite que accedas a ella de modo directo. Y, esta, es una excelente idea, todo hay que decirlo.

Qué tiene pensado WhatsApp

Pues según la información que se ha conocido, la idea no es otra que los moderadores puedan decidir si se entra o no en un grupo cuando se llega de manera directa con un enlace. Es decir, que eso de conseguir la dirección en cuestión por un amigo o en Internet y acceder a un grupo sin que nadie controle eso, se va a terminar. Por lo tanto, se aumentará la privacidad en este apartado, que era algo que se demandaba desde hace tiempo para la aplicación (especialmente debido a que en otros desarrollos que son competencia esto ya es posible).

WABetaInfo

Hay que decir que el filtro de acceso manual a los grupos no será algo obligatorio, y se establecerá este parámetro en la configuración de la propia aplicación. Por lo tanto, será decisión de los moderadores si se desea que el acceso a la comunidad sea privado o no. Un buen avance, la verdad, que viene a sumarse a que no hace mucho se duplicó la cantidad de personas que pueden formar un grupo hasta llegar a los 512 miembros.

Una mejora que está en fase de desarrollo

Esta nueva función no está todavía disponible para los usuarios, incluso los que tienen la versión de prueba no pueden establecer el control de acceso en los grupos. La información se ha conocido por datos que ha revelado la fuente de la información y que se ha sacado del interior de la última versión de la aplicación para Android (siempre hablamos de la que se utiliza para realizar test). Por lo tanto, es posible que esta interesante novedad tarde un poco en llegar a todos los sistemas operativos que tienen app de WhatsApp. Y, lo cierto, es una excelente posibilidad que cuanto antes llegue, mejor que mejor.