El nuevo iPad de Apple se filtra, y llegará con buenas y malas noticias

La maquinaria de Apple sigue en marcha para mantener la cadencia de lanzamientos de productos al mercado. Y, en el día de hoy, se han conocido algunos datos de lo que se podrá ver en el nuevo iPad que prepara la compañía de Cupertino. Lo cierto, es que hay detalles positivos, pero se mantiene alguno que no es precisamente una excelente noticia.

La décima generación del conocido tablet de Apple llegará con algunas novedades que son interesantes, como por ejemplo un aumento del tamaño de su pantalla. De esta forma, se podría pasar a las 10,9 pulgadas, lo que no es un gran salto respecto a la generación anterior, pero sí que permite aprovechar mejor el espacio frontal para disfrutar de una forma más efectiva de contenidos multimedia. Esto en principio no debería suponer un cambio de aspecto externo, ya que se mantendrán las líneas habituales en este accesorio.

Otra de las mejoras tendrá que ver con el procesador, como es acostumbrado en cada nueva generación de los iPad. En este caso se integrará un SoC A14 que permitirá ofrecer un rendimiento superior (similar al del iPhone 12 que ya utilizaba este componente). Esto significa que nada del M1 de la propia Apple y, por lo tanto, la nueva multitarea parece que se queda en exclusiva en los modelos Pro. Por cierto, todo apunta a que habrá una variante de este dispositivo que contará con acceso a redes 5G. Ojo con esto, que puede ser diferencial.

Una novedad que es crucial en el iPad

Esta tiene que ver con la conectividad, ya que el nuevo tablet de Apple certifica el fin de Lightning como opción de conexión. Se salta, por lo tanto, a USB tipo C, lo que hace que se continúe con la migración que ahora se antoja básica debido a que Europa exigirá a todos los dispositivos tecnológicos dar uso a esta de forma inexcusable. Son buenas noticias, pero seguro que a más de uno no le gusta nada la decisión, ya que algunos accesorios quedarán obsoletos.

¿Y dónde estará el problema en los nuevos iPad? Pues en el almacenamiento. Los datos conocidos indican que este comenzará en los 64 GB, una cantidad que no es precisamente adecuada en los tiempos que corren y más en dispositivos que no dejan utilizar tarjetas microSD. La decisión no parece muy adecuada de cara a los usuarios, la verdad, pero sí para mantener una rentabilidad en cada equipo para Apple muy alta. Seguro que los chips de memoria le salen más baratos que hace una generación, pero no se da el salto. Y, esto, además, trae como consecuencia que muchos no compren el modelo más barato -lo que engorda las arcas de la firma de Cupertino-.

Posible fecha de llegada

Pues no se tiene una oficial, ya que Apple no es de dar este tipo de información por anticipado (y hace bien, la verdad). El caso es que en la fuente de la información se cree que podría ser este iPad el compañero de presentación de los nuevos iPhone. De ser así, hablamos del mes de septiembre de este mismo año. Por lo tanto, sin ser algo inminente, no está muy lejos que sepamos realmente lo que tendrá el nuevo lanzamiento del mítico tablet.