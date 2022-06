Así será el gran rival de la Xiaomi Mi Band 7 que prepara Amazfit, ¿es mejor?

La Xiaomi Mi Band 7 es una realidad en el mercado, aunque todavía no está a la venta en España (pero no parece que tarde mucho esto en producirse). Al contrario de lo que pasaba hace un par de años, este wearable tiene una fuerte competencia en el mercado, y uno de sus grandes rivales ya tiene preparado un nuevo modelo que es de lo más llamativo. Te contamos lo que anunciará en breve Amazfit.

El dispositivo en cuestión se llamará Amazfit Band 7, cuenta con una pantalla rectangular que le hace parecerse al modelo de Xiaomi, pero sus esquinas son menos redondeadas. Este componente será tipo AMOLED y ofrecerá color y respuesta táctil, por lo que se podrán gestionar de forma sencilla todas las opciones del sistema operativo. En lo que tiene que ver con las dimensiones, la fuente de la información indica que estas serán de 1,47 pulgadas y no le faltará la función Always-On.

Una de las grandes novedades de la Amazfit Band 7

Esta será el incluir GPS. Esto permitirá que se pueda realizar un seguimiento mucho más preciso de la actividad física que se realiza (no le faltarán sensores para ello como por ejemplo el de ritmo cardíaco o un acelerómetro), y siempre de modo independiente del teléfono con el que está sincronizado por Bluetooth. Esto le hace superar al Xiaomi Mi Band 7, que no incluye este elemento -pero se espera que el modelo Pro más caro sí que lo integre-.

Amazfit

También mejorará de manera significativa la carga de la batería de la smartband de Amazfit de la que estamos hablando. Esta pasará a ser de 232 mAh, un aumento significativo que puede llevar a esta pulsera a ofrecer una autonomía que llegue a las tres semanas de uso. De esta forma, sería de lo mejor del mercado… Teniendo en cuenta que este modelo tiene una pantalla grande a color. Por cierto, el adaptador para rellenar este componente será USB.

Se mantienen opciones excelentes

Aparte de lo habitual que permite conectar este dispositivo con smartphones iOS y Android -y sin faltarle resistencia al agua, como no puede ser de otra manera en la actualidad-, no le faltará un micrófono a la nueva pulsera inteligente para mantener la posibilidad de dar uso a Alexa de forma nativa. Y, esto, es algo que he convertido en diferente a este wearable frente al resto.

En lo que tiene que ver con el precio, no se han indicado datos concretos, pero parece que la nueva Amazfit Band 7 se situará en un rango que va desde los 40 a los 50€. Si esto es así, será mejor que la Xiaomi Mi Band 7 porque este modelo puede llegar a costar sesenta euros. Y, evidentemente, esto puede hacer que más de uno se decida finalmente por este modelo que se espera que se haga oficial después del verano. Por lo tanto, no queda mucho y es seguro que llegará a España.