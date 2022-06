Qué son los NFTs y cómo pueden ayudar a los negocios

¿Tiene sentido que las pymes incorporen NFTs? Hoy hablamod con Miguel Peco Perea, director de desarrollo de Blocknitive para que nos cuente de primera mano en qué consisten los NFTs y cómo pueden aprovecharlos las pequeñas y medianas empresas.

- ¿Qué es un marketplace de NFT?

Un Marketplace es una plataforma digital personalizada donde la empresa podrá crear sus propios NFT (Tokens No Fungibles o Non Fungible Tokens) para poder dar veracidad de la autenticidad de los NFT que se suban a esta plataforma y poder realizar acciones de compraventa.

Por poner en contexto, los NFTS son una clase de activos digitales que actúan como un certificado digital de propiedad que se almacenan y manejan con tecnología Blockchain (cadena de bloques). No fungible significa que no se puede cambiar por algo exactamente igual. Los bitcoins son fungibles, por ejemplo, pero los NFTS no, son únicos.

La creación de estos NFT, tienen que ir ligados a una utilidad para el negocio, clientela o comunidad donde la empresa participe.

Esto permite digitalizar un activo y comercializarlo de forma inmediata, con confirmación inalterable de autenticidad y trazabilidad (propietarios, precios a los que se ha vendido, etc.). El modelo ha tenido un importante auge en el mundo del arte, por ejemplo, en donde ciertos artistas están comercializando sus obras mediante NFTs, pero cada vez se está extendiendo a más sectores diferentes como el inmobiliario, deportivo etc.

Con esta opción, cualquier empresa puede personalizar y crear sus NFTs desde su website. Puede añadir diferentes roles, añadir un royalty, características del token, ponerlo a la venta en los mayores mercados descentralizados e incluso crear una compra/venta desde la misma plataforma. Disponible para funcionar en Ethereum o en Matic.

Hay marketplaces descentralizados o masivos, que son los que se estaban empleando hasta ahora, pero con nuestra opción de tener marketplaces personalizados evitamos posibles casos de phishing, tenemos control total sobre lo que subimos y además mucho más alcance ya que nuestros productos están en una plataforma de manera única, no compitiendo con otros muchos NFTS.

- ¿Cómo funciona este tipo de tecnología?

La tecnología que existe por detrás del Marketplace permite incrementar la seguridad, dar mayor transparencia a los consumidores y, sobre todo, aumentar la capacidad de abrir el mercado de forma escalable.

En cuanto a los NFTS, la tecnología detrás de estos activos es la tecnología Blockchain o cadena de bloques, cuya estructura es muy difícil de hackear o manipular. Un token no deja de ser un “contrato”, en el que se certifica que alguien es dueño de una copia única e insustituible de un activo digital, junto al mismo. Para garantizar su seguridad y veracidad se almacena a través de la tecnología más segura que hay, la tecnología blockchain, en la que la autenticidad no la verifica un tercero sino una red de nodos, lo que garantiza la mayor transparencia y seguridad posibles. En nuestro caso, nos basamos en la red de Ethereum, BNB Chain y Polygon. Estos Marketplace se construyen directamente en las redes mencionadas mediante los contratos inteligentes (Smart Contract) que escriben directamente en la red Blockchain seleccionada

- ¿Cómo puede aprovecharlo una pyme?

Desde nuestro punto de vista, este tipo de Marketplace puede ser una gran oportunidad para las pymes ya que les puede permitir abrir mercado digitalizando sus servicios o productos y posicionarlas de manera muy competitiva para el futuro. Artistas, comisarios o galeristas de arte, cualquier negocio que tenga que ver con el coleccionismo (joyas, cartas, objetos deportivos, música…). Es cierto que el mundo del arte es el que más se ha escuchado hasta ahora relacionado con los NFTs pero cada vez se está extendiendo a otros muchos como el inmobiliario, el sanitario, la industria aeroespacial, viajes o transportes entre otros muchos. La pyme que consiga darle una utilidad podrá obtener un rendimiento al NFT, por ejemplo, los clubs privados de GOLF, se podría sustituir las actuales acciones dentro del club por NFT, siendo una imagen de una pelota de golf lo que identifique a esa persona con el club selector. A su vez, otro ejemplo podría ser, aquella pyme genere una comunidad de miembros, donde estos miembros puedan ser contactados con descuentos o evento siempre y cuando tengan NFT en su poder de la empresa.

- ¿Qué tiene que hacer una pyme para ponerlo en marcha?

El proceso es muy sencillo. Si la pyme cree que los NFTS pueden amplificar su negocio y hacerles más competitivos, nos llaman, tenemos una reunión de coordinación en la que podemos ayudarles a entender cuánto de beneficioso puede ser tener su propio Marketplace, y si vamos adelante, nosotros nos ocupamos de todo. En un par de semanas podríamos tener lista su propia plataforma, que la empresa u organización podrá personalizar completamente y que estará adaptado para dispositivos móviles. Será la administradora total del espacio, permitiendo no solo la venta, sino también la creación de NFTs. Con ello, la propietaria del marketplace generará ingresos recurrentes por royalties, con un sistema de venta automatizado en el que se eliminan intermediarios. YourNFTcreator permite además la conexión con billeteras digitales, lo que facilitará las transacciones mediante criptomonedas.

- ¿Algún caso de éxito o aplicación que ya se haya realizado?

En el mercado actualmente hay un exceso de NFT y quizá muchos no son del todo útiles porque se han dejado llevar por este boom inicial que hemos vivido. Lo primero es tener muy clara su utilidad. No obstante, existen casos de uso realizados y muchos por hacer. Muchas veces vemos los NFT como algo muy nuevo, pero lo que se está realizando es la digitaización de los procesos actuales para obtener una mayor flexibilidad, transparencia y y poder llegar a mucho más mercado.

*Evitamos falsificaciones

*Mercado sin fronteras

*Autentificamos que el NFT lo ha creado X empresa, por eso el motivo de montar tu propio marketplace

https://geniusclub.info/ es un ejemplo de nuestra plataforma NFTs, donde un club privado que engloba a diversos comunicadores digitales, lanzadores de infoproductos y sector empresarial entre otros, ha decidido lanzar una plataforma de estos activos digitales. En este caso, la idea es fidelizar, dar acceso prioritario y que puedan comprar/vender en un Marketplace propio estos NFTs digitalizando el club en diferentes fases.

Una vez creados los NFTs, las utilidades que les podemos otorgar son muchas en el presente y en el futuro. Es una buena forma de premiar el esfuerzo de la comunidad y, además, proporcionarles este bien digital para seguir perteneciendo al club con un activo que no se puede falsificar, único y custodiado en las billeteras de cada uno de los participantes teniendo control absoluto sobre ello.