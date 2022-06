Google Maps recibe una nueva actualización ideal para los viajes en verano

Una de las aplicaciones que se convierte en indispensable en verano es Google Maps. Con ella es posible desde encontrar buenos restaurantes en cualquier lugar como localizar la mejor ruta que tienes que realizar para ir desde tu casa al punto de destino en el que pasarás los días libres que tienes. Pues bien, hay una nueva función en la app que resulta de gran ayuda en este último caso.

Lo cierto es que las posibilidades que ofrece el desarrollo de Google, a la hora de ser útil en lo que tiene que ver con las rutas que se siguen con él, son enormes. Actualmente, puedes conocer dónde están los controles de velocidad; tener claro si hay atascos para poder cambiar la carretera por la que circulas: y, además, encontrarás rutas con una gran cantidad de filtros que van desde que sea la más rápida o la que menos agresiva es con el medio ambiente. Pues bien, parecía increíble que no se tratara a los peajes con la importancia debida, algo que ha cambiado.

La nueva función que tiene Google Maps

Hasta la fecha en la aplicación lo que se podía hacer respecto a los peajes es indicar si se querían evitar o no. Si bien esto resulta bastante útil, no era suficiente. Y así lo han visto en la compañía de Mountain View, ya que han añadido una nueva función que seguro que le resulta útil a más de uno. Esta permite conocer de forma precisa el coste que tendrá seguir una ruta en la que se utilizan carreteras de pago y, por lo tanto, puedes decidir si deseas seguir la o no. Una gran ayuda para que los gastos no se conviertan en una sorpresa negativa.

Android Police

Un paso más para tener un control absoluto de la información que se disfruta con Google Maps (lo que hay que gastar en combustible es complicado, por los precios que varían en las gasolineras y que cada coche consume de modo diferente), algo que claramente es el objetivo de la firma norteamericana con los pasos que va dando. Por cierto, establecer ver esta información es tan sencillo como acceder a las opciones que se usan para crear una ruta. Es decir, que todo es muy sencillo.

¿Llega esta novedad a todas las regiones?

El despliegue de la información, que no de la herramienta interna, comenzará de forma gradual. En una primera oleada serán EEUU, India, Japón e Indonesia los lugares en los que se podrá disfrutar de esta nueva función. De manera constante irá llegando al resto de países en los que no faltará España. Conociendo el modo de actuar de Google, muy posiblemente antes de que acabe este mismo mes podremos utilizar esta posibilidad desde los smartphones, ordenadores y tablets.