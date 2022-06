Google Maps se actualiza con una nueva función perfecta para tu salud

Las aplicaciones de Google suelen actualizarse de forma bastante habitual. Generalmente, se incluyen cambios menores, pero uno de los desarrollos más utilizados de esta compañía tanto en el sistema operativo iOS como en Android ha recibido una nueva función que es de lo más interesante. Hablamos de Google Maps.

La nueva opción que encontrarás en este desarrollo tiene como uno de sus detalles más interesantes para los usuarios que es beneficiosa para la salud. Así, se añade una nueva capa que es posible elegir a la hora de ver los mapas en la aplicación. Y, en esta, lo que se puede visualizar es la calidad del aire que hay en dicho lugar (o en el que estás, ya que como siempre la ubicación se puede usar con Google Maps).

Que muestra la nueva opción de Google Maps

Básicamente, lo que se puede ver, como se aprecia en la imagen que dejamos tras este párrafo, es la calidad del aire que existe en las diferentes localizaciones que hay en la zona elegida en el mapa. Así, si se aprecia un color verde es que todo va perfectamente, mientras que si se aprecia un rojo las cosas no son precisamente positivas y lo mejor es restringir la salida a la calle de ser posible. Y, todo esto, con datos siempre actualizados (incluso es posible ver la hora en la que se publicaron los datos que se muestran).

Google

Como siempre, la forma de activar la capa en el mapa es sencilla: simplemente tienes que pulsar en el botón que hay en la parte derecha de la pantalla y, entonces, se irá cambiando entre las diferentes capas existentes en Google Maps. Cuando llegues a la propia de la calidad del aire, para de utilizar el panel táctil para poder revisar los datos de manera tranquila. Más sencillo, imposible.

¿Esta función está activa en todos los lados?

Pues lo cierto es que no, ya que algunas regiones en las que la aplicación está presente no disponen de servicio de revisión de calidad del aire con los que se puede obtener esta información. En el caso de España, comprobarás que no está funcional la nueva herramienta para mostrar información, pero sí la capa en cuestión. Esto se debe a que se están dando los últimos pasos para que todo sea funcional, por lo que en cuestión de días -como mucho- la nueva opción que existe en Google Maps la podrás utilizar con total normalidad.

Lo cierto es que este es un gran avance, debido a que ya sea por contaminación o por el nivel de alérgenos en el ambiente, podrás conocer el estado del aire donde vives. De esta forma, podrás tomar la decisión de salir o no a realizar deporte e, incluso, si es conveniente llevar una mascarilla para evitar problemas. Sin duda, una excelente actualización.