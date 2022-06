El Xiaomi 12 Ultra tendrá una gran batería y una carga rápida de locura

El retraso que lleva el Xiaomi 12 Ultra en su llegada al mercado es bastante considerable, especialmente si se compara con lo ocurrido con la generación de este terminal. Eso sí, los datos que se van conociendo sobre él son de lo más interesantes, por lo que es normal que exista bastante expectación respecto a su anuncio oficial.

Una de las cosas que harán destacar a este smartphone frente a cualquier otro del mercado, incluyendo los propios de la compañía asiática, es la calidad que ofrecerá su cámara principal. Aparte de incluir sensores de gran resolución y precisión (llevará unos cuantos), lo que hará diferente a este Xiaomi 12 Ultra será que contará con la colaboración de la firma Leica que lleva más de 100 años siendo una referencia en el mundo de la fotografía.

Además, en lo que tiene que ver con su hardware principal, se espera que este smartphone sea el primero en incluir un procesador Snapdragon 8+ Gen 1. Este SoC que utiliza tecnología de fabricación de cuatro nanómetros, tendrá una capacidad de procesamiento espectacular gracias a que contará con arquitectura Cortex-X2 a una frecuencia de 3,2 GHz. Esto significa sobre el papel un consumo de un 15% menos y un rendimiento un 30% mayor que el mejor de los chips que tiene Qualcomm en la actualidad.

El Xiaomi 12 Ultra tendrá una autonomía espectacular

Esto es algo en lo que seguro supera a la inmensa mayoría de sus rivales este teléfono. El motivo es que Xiaomi ha aprovechado el grosor pronunciado que tendrá el terminal por su cámara principal para incluir dentro del terminal una batería de 5.000 mAh. Esto es algo poco habitual en los móviles de gama alta y, seguro, que se llega un día y medio de uso habitual sin el más mínimo problema. Por lo tanto, hablamos de algo que pude ser un claro motivo de compra.

Gizchina

Pero aquí no acaban los buenos detalles en este apartado. Según la fuente de la información, el Xiaomi 12 Ultra contará con la carga rápida más potente que actualmente tiene la compañía China: 200W. Como resultado, no tendrá nada que envidiar a nadie. Además, se cree que el correspondiente adaptador de corriente estará en la caja. La verdad es que, si todo esto se confirma, no serán pocos los que valoren comprar este terminal, ya que será un referente en casi todo.

Posible fecha de lanzamiento

Sin tener confirmación alguna por parte de la propia compañía, todos ya dan por seguro que el evento de presentación se realizará en el mes de julio (posiblemente a mediados), por lo que está muy cerca el momento de ver si todo lo que se espera del Xiaomi 12 Ultra se cumple. Y, de ser así, sería un golpe en la mesa importante debido a que sería sin lugar a duda el mejor smartphone del mercado por prestaciones y hardware. Una verdadera barbaridad.