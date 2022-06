Los comités de empresa piden al presidente de Abengoa que no injiera en asuntos de Abenewco

Los comités de empresa de varias filiales de Abengoa han pedido al presidente y consejeros de la matriz Abengoa S.A, controlada por la sindicatura de accionistas Abengoashares, que se abstengan y no injieran en los asuntos de la filial Abenewco 1, la filial operativa para la que se ha pedido el rescate de la SEPI.

En un comunicado, los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco 1 han reaccionado así este viernes al comunicado del consejo de administración de Abengoa S.A de ayer, jueves, en el que rechazaban la oferta de Terramar Capital por Abenewco, la única que existe en estos momentos y de la que también depende que se conceda el rescate de 249 millones solicitado.

Los comités de empresa recuerdan que el actual presidente de Abengoa S.A., Clemente Fernández, y el resto de consejeros de la matriz tienen las facultades limitadas al estar la compañía bajo administración concursal por estar en concurso de acreedores.

Critican que Clemente Fernández y sus consejeros desautoricen la restructuración de la compañía comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recuerdan que "desde el punto de vista cuantitativo es necesaria e imprescindible (con uno u otro inversor) según manifiesta el propio Plan de Viabilidad aprobado".

Asimismo, expresan su "tristeza e indignación por este tipo de noticias, absolutamente especulativas y sin fundamento real alguno, que dejan fuera de lugar en todo momento a la plantilla".

En este sentido, acusan a Clemente Fernández y al resto de consejeros de la matriz de no aportar evidencias, y critican que no detallen ninguna alternativa y que ayer solo se limitaran a dar excusas sobre su actuación en la reunión del consejo de administración de Abenewco 1, en el que están representados y en el que se aprobó el nuevo plan de viabilidad de Abenewco.

Los comités de empresa también dicen que han solicitado explicaciones a Clemente Fernández de las alternativas que hay al rescate, pero no les ha contestado.

Añaden que, dando por hecho que no van a recibir ningún tipo de aclaraciones al respecto, exigen "la abstención total de los consejeros de Abengoa y la no injerencia en los asuntos de Abenewco 1, si no es a través de la administración concursal, tal y como previene la ley".