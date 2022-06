Meta se rinde y no lanzará un smartwatch para competir con el Apple Watch

Desde hace tiempo se venía comentando que entre los planes que tenía Mark Zuckerberg para Meta estaba lanzar un reloj inteligente que competiría de tú a tú con el Apple Watch. El desarrollo se suponía que estaba bastante avanzado, pero se han conocido nuevas noticias que no son nada positivas para Meta. Te contamos de lo que se trata.

Lo cierto es que la idea era bastante osada para una empresa que no tiene apenas hardware en el mercado, por lo que desde un principio ser un jugador relevante en el segmento de los wearables (donde aparte de la compañía de Cupertino, hay otros actores como por ejemplo Samsung o Xiaomi), se antojaba bastante complicado. Pero, eso sí, el músculo financiero de Meta era un seguro para poder conseguirlo. Aun así, parece que las cosas han cambiado bastante.

Dos años de trabajo en Meta

Esto es lo que supone que llevaba la compañía trabajando para poder lanzar el dispositivo el año que viene. Es decir, que las cosas deberían estar bastante avanzadas, pero no lo suficiente (o lo que se ha visto una vez pasado este tiempo no ha convencido). Incluso, en más de un medio se había publicado que el precio que tendría el wearable de Meta sería de 349 dólares. Es decir, que se tenía la absoluta certeza de su lanzamiento. Incluso, medios como Bloomberg indicaron que había visto el dispositivo y que, entre otras cosas, disponía de un par de cámaras integradas.

Pexels

Pero, por lo visto y por sorpresa, la firma norteamericana que es propietaria de Instagram y WhatsApp -entre otras- habría decido hace pocos días que se cancelaba el proyecto. Según la fuente de la información, los empleados dedicados a este proyecto (de nombre Milan) habrían recibido una comunicación en la que se les indicaba que el desarrollo del reloj se detenía y que en breve se les indicaría cuál era su futuro en la compañía. Más claro, agua.

Los posibles motivos de la cancelación

Por lo que se ha indicado, un reajuste en los presupuestos debido a que los resultados de la compañía no son tan buenos como se esperaban, se habría llevado por delante este proyecto del que se encargaba Reality Labs (una división de Meta que tiene por objetivo desarrollar nuevos productos). De esta forma, la apuesta por el Metaverso no parece que sea el camino de rosas que esperaba Zuckerberg. Por lo tanto, algunas de sus ideas las tiene que dejar aparcadas. ¿Al final acabará la compañía por no centrarse en esta opción como el único futuro viable? Lo cierto es que debería, tiene mimbres para hacer otras cosas de lo más interesantes.