El WWDC22 nos dejó una pista sorprendente: habrá un nuevo HomePod muy pronto

La andadura de Apple por el mercado de los altavoces inteligentes no fue la esperada precisamente. El primer HomePod tuvo muy poca repercusión en el mercado. Y no porque el producto no fuera bueno, nada más lejos de la realidad ya que su paisaje acústico era de escándalo, pero su alto precio provocó que las ventas fueran mínimas.

Más tarde, la compañía con sede en Cupertino no dudó a la hora de lanzar el HomePod Mini, una versión más pequeña y cuyo precio era mucho más comedido, haciendo que sus ventas se disparen. Y, parece que la compañía de la manzana mordida ya está trabajando en un nuevo modelo.

No es la primera vez que te hablamos del próximo HomePod de Apple, y ahora los compañeros de 9to5Mac acaban de confirmar su existencia gracias a un código escondido en iOS 16, una de las grandes novedades presentadas en el WWDC de 2022.

¿Qué podemos esperar del próximo HomePod de Apple?

Como te decíamos, durante la última edición del WWDC, la conferencia para desarrolladores de Apple, la compañía anunció entre otras novedades la primera beta de iOS 16 para desarrolladores. Una interfaz cargada de novedades, con widgets rediseñados, cambio en las notificaciones y mucho más.

ampliar foto Uso del Apple HomePod Apple

Pero, los chicos de 9to5Mac han indagado en el código de la aplicación y han encontrado referencias a un nuevo altavoz inteligente que, con total probabilidad, será el nuevo HomePod. Más, viendo su código de identificación.

Las primeras generaciones de HomePod fueron etiquetados como AudioAccesory1 para el HomePod, y AudioAccesory5 para el HomePodMini. Ahora, ha aparecido un nuevo dispositivo cuyo código de identificación es AudioAccesory 6, dejando claro que estamos ante un nuevo miembro de la familia de altavoces de Apple.

En cuanto a las posibles características técnicas de este nuevo altavoz inteligente de Apple, de momento no tenemos información al respecto. Según el conocido analista Ming-Chi Kuo, cuyas previsiones relacionadas con el mundo Apple suelen ser bastante acertadas, la compañía no tiene planeado un lanzamiento hasta finales de 2022 o incluso en 2023, por lo que habrá que tener paciencia.

Además, cabe recordar que todo apunta a que Apple está trabajando en un nuevo reproductor multimedia que contaría con un altavoz HomePod en su interior. Así que, es posible que la referencia detectada por los compañeros de 9to5Mac sea el nuevo Apple TV 4K con este elemento incorporado al más puro estilo Amazon Cube. Pero, de momento, no estamos ante más que rumores o filtraciones, por lo que debemos coger la información con pinzas hasta que haya confirmación oficial.