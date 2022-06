Escrivá ofrece a los autónomos mejorar su prestación por cese de actividad

El Gobierno ha propuesto este lunes un esquema permanente de protección social para los autónomos, con cuatro tipos de cese de actividad y una prestación mínima por el 50 % de la base durante seis meses, en el marco de la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que aún no tiene visos de acuerdo.

El primero supondrá hacer "permanente" la prestación extraordinaria aprobada durante la pandemia y vigente hasta el próximo 30 de junio. El segundo será para dar cobertura a causas de fuerza mayor, mientras que habrá otros dos para causas económicas o cíclicas o reestructuraciones sectoriales, en un esquema similar al aprobado para los nuevos mecanismos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) RED para asalariados.

Así lo han explicado los responsables de las organizaciones de autónomos UPTA y ATA, Eduardo Abad y Lorenzo Amor, cuyos puntos de vista difieren bastante sobre la propuesta del gobierno de mantener sin cambios los tramos y cotizaciones que realizó a finales de mayo, y en la que plantea cuotas de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025. En esta cuestión. Mientras UPTA ve "perfectamente asumible" la propuesta del Gobierno, ATA la rechaza, por lo que todo apunta que no habrá un acuerdo unánime sobre esta materia en el diálogo social.

Uatae, por su parte, ha pedido al Ministerio de Seguridad Social que haga un mayor esfuerzo para bajar las cuotas de los tramos con menores ingresos a fin de "que no sean éstos los que financien el sistema". "En el tramo bajo, alguien que gane 400 euros al mes paga de cuota más del 60%, mientras que en el tramo alto el esfuerzo no llega al 15% de sus ingresos", han señalado a Europa Press en fuentes de Uatae.

La propuesta que presentó el Gobierno a finales de mayo plantea que en los seis primeros tramos, correspondientes a rendimientos netos de entre 670 y 1.700 euros mensuales, los autónomos paguen a la Seguridad Social entre 250 y 294 euros de cuota mensual, lo que supondría rebajas de entre 52 y 65 euros respecto a lo que pagan ahora en promedio mensual, según cálculos de UPTA.

Por contra, en los siete tramos restantes, que van desde los 1.701 a 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 400 y 550 euros al mes, lo que supone entre 35 y 107 euros más al mes en comparación con la media actual.

Tras el encuentro de este lunes, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha subrayado que, además de compartir con el Gobierno la necesidad de poner en marcha este nuevo sistema en 2023, ve "perfectamente asumible" la propuesta del Ejecutivo.

"Los tramos que el Gobierno ha propuesto son perfectamente asumibles y harán que 2,4 millones de autónomos bajen su esfuerzo contributivo entre 400 y 1.050 euros al año y apenas supondrá un ascenso de la cotización para los que tienen ingresos más altos, puesto que las medias de las cotizaciones que pagan ahora apenas suponen una diferencia del 20%", ha defendido Abad.

Así las cosas, en UPTA quieren que este nuevo sistema de cotización se termine de diseñar la próxima semana con la mayor unanimidad posible para poder aprobarlo cuanto antes. "Exigimos al Gobierno que la semana que viene tome decisiones valientes y que, de una vez por todas, determine la puesta en marcha de este sistema", ha declarado Abad.

De este modo, el presidente de UPTA ha instado al Ejecutivo a plantear la semana que viene un texto "definitivo o casi definitivo" que se pueda llevar al Congreso para su aprobación.

En sentido contrario, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado de "inaceptable, con la que está cayendo en este país y la que va a caer", la tabla de cotizaciones que el Gobierno propone que paguen los autónomos durante los próximos tres años.

"Subir la cotizaciones entre un 33% y un 90% a prácticamente un millón de autónomos es algo que no podemos aceptar. (...) O el Gobierno acerca su propuesta de cotización a lo que en su día propusimos la organizaciones empresariales, CEOE, Cepyme y ATA, o desgraciadamente no podemos estar en ningún tipo de acuerdo", ha advertido Amor, que ha insistido en que su organización no apoyará que a un millón de autónomos "se les vaya a dar un hachazo".

ATA, CEOE y Cepyme han propuesto que en 2023, 2024 y 2025 la cuota mínima a ingresar por los autónomos cada mes sea de 205 euros si sus rendimientos netos son iguales o inferiores a 700 euros al mes, el tramo de ingresos más bajo de los 12 que proponen. En el tramo más alto (rendimientos netos mayores a 3.620 euros mensuales), la cuota mínima sería de 329,7 euros en 2023, de 365 en 2024 y de 400,4 en 2025. Los empresarios plantean que a los autónomos con ingresos superiores al SMI y hasta los 1.500 euros no vean incrementada su cuota en los próximos tres años.

A su juicio de Amor, la propuesta del Gobierno está "muy lejos" de lo que pueden asumir los autónomos en este momento. "No es sólo una subida de cotizaciones. Estamos pagando el gasoil mucho más caro, la luz más cara, con unos costes de producción y materias primas también por las nubes. El problema es que la vaca no da más leche", ha subrayado Amor.

Más consenso en materia de protección social

Aunque los tramos y las cuotas propuestas por el Gobierno no convencen por igual a los representantes de los autónomos, parece que hay un mayor consenso en lo que respecta a la protección social del colectivo.

Según Abad, el Gobierno ha planteado varios modelos distintos para el cobro de la prestación por cese de actividad: el extraordinario, que se convertirá en permanente en aquellos casos en los que se requiera el rescate extraordinario de un autónomo; y el ordinario, al que podrán acogerse los autónomos en diferentes situaciones.

Así, según ha explicado, la prestación por cese ordinaria podrá capitalizarse en situaciones de "fragilidad" del negocio y podrá también utilizarse para ayudar a los autónomos que temporalmente tengan que suspender su actividad. "En todos los casos percibirán el 50% de la base de cotización y tendrán que demostrar una pérdida de facturación del 75%", ha indicado Abad.

El presidente de UPTA ha desvelado además que existe un acuerdo "unánime" entre el Gobierno y los participantes de la mesa de negociación para equiparar las prestaciones y cotizaciones de aquellos padres autónomos con hijos con enfermedades graves o muy graves a las de los trabajadores por cuenta ajena.

"Se ha hablado del ámbito prestacional, de mejorar las prestaciones de los autónomos, y en eso podemos decir que sí hay más consenso y puede haber puntos de encuentro", ha confirmado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.