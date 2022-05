Cómo descargar los estados de WhatsApp desde un ordenador

No son pocos los que utilizan la versión para ordenador que existe de la aplicación de mensajería WhatsApp. Y, seguramente, en alguna ocasión has deseado descargar lo que ha compartido alguno de tus contactos en los estados. Pues bien, si no sabes cómo conseguir esto, te vamos a mostrar lo que tienes que hacer para lograrlo.

Por defecto, ni la aplicación que existe para los sistemas operativos que se emplean en los ordenadores ni el cliente web de la aplicación de mensajería permite hacer esto, por lo que este es uno de los casos en los que se tiene que recurrir a una creación de terceros. Y, por seguridad y buen funcionamiento, creemos que la mejor opción que existe es el uso de una extensión para Google Chrome. Esta se llama WA Web Plus para WhatsApp y no tiene coste alguno.

Uso de esta extensión de Chrome para WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es instalar la extensión de la que hablamos, algo que es muy sencillo y que consigues entrando en este enlace y, una vez que ves el contenido, pulsando en el botón de color azul llamada Instalar. Por cierto, si eres de los que usan el navegador Edge de Microsoft que se incluye con Windows, debes saber que también este desarrollo es compatible y lo puedes utilizar sin problema alguno.

Una vez que has hecho lo explicado anteriormente, en la barra del navegador verás que existe un nuevo icono que tiene una cruz de color verde entro de un círculo, que es la que indica que la instalación de WA Web Plus ha ido a la perfección. En este momento lo que tienes que hacer es acceder por la web a WhatsApp indicando tus credenciales en el caso de que sea necesario.

Unsplash

Ahora pulsa en el icono de la extensión y, entre las funciones que ofrece, comprobarás que hay una que se llama Habilitar botón de descarga de estado. Actívalo y, ahora, cuando accedas a lo que han compartido tus contactos, comprobarás que existe un nuevo elemento que al pulsarlo permite descargar el contenido multimedia (lo mismo da que sea una imagen o un vídeo).

Solo te queda elegir el lugar del ordenador en el que deseas guardar todo y, listo, ya tienes todo a buen recaudo para hacer con ello lo que consideres oportuno.

Una buena opción que puede quitar sin complicación

La verdad es que todo es muy sencillo y sin peligro -ni para el equipo ni para la cuenta de WhatsApp- y, por lo tanto, una buena opción en el caso de necesitar añadir esta funcionalidad. Evidentemente, si deseas quitar la posibilidad de descargar los estados en el ordenador, simplemente tienes que desinstalar la extensión del navegador. Así de sencillo es todo.