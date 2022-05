Andrés Haddad: “El MIT aprende mucho de nosotros”

Empezó a trabajar para The Cube como becario en el año 2018. Ahora, Andrés Haddad (Maracay, Venezuela, 1995) es el director ejecutivo de The Cube, un ecosistema de emprendimiento que trabaja con grandes corporaciones como Pfizer, Enel, Pelayo o Uber. A su sede de Madrid se le suman una en Zahara de los Atunes (Cádiz), pensada para momentos de inspiración, y otra online, Virtual Hub, nacida a raíz de la pandemia para responder a las necesidades derivadas de las conexiones en remoto.

¿Qué es exactamente The Cube?

Ayudamos a las grandes corporaciones a afrontar retos a través de la innovación radical. Esto implica, por ejemplo, la formación a sus equipos, abrirles la mente y sacarles de su zona de confort. También trabajamos con las corporaciones en el área de ideación: buscando oportunidades, tendencias, identificando los retos que van a enfrentar en los últimos años... Esto lo hacemos lanzando startups conjuntamente con ellos. Si la empresa no tiene la necesidad de lanzar una startup, la conectamos con una que ya tenga esta tecnología. Por último, tenemos una línea transversal de consultoría, tanto para analizar los proyectos tecnológicos como los de eBusiness.

Durante la pandemia, ¿se ha recortado la innovación o se ha visto que era la única forma de salir de la crisis?

En realidad tenemos los dos casos. Quedamos atrapados entre que el presupuesto que se recortaba era el de innovación, porque no era el core business, y que se necesitaba innovación para salir de esta. Tuvimos que ser muy creativos y buscamos la manera de captar clientes en mitad de todo aquello. En 2020 llegamos a cumplir objetivos de facturación. La parte de alquiler de espacios para eventos cayó mucho, pero la innovación se disparó. Ahora mismo no hay organización en la que no se hable de innovación y de sostenibilidad. Antes las personas que se dedicaban a la innovación eran vistos como unos frikis que hacían cosas que a nadie le importaban, pero cuando empezó a dar beneficios cogió relevancia y ahora está en la parte de arriba de la agenda.

¿Cómo está el ecosistema emprendedor en España?

Es un ecosistema muy atomizado, donde aún estamos muy lejos de la inversión que pueden tener en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania... pero el número de startups se está incrementando, también el de unicornios y su tiempo de vida. Las entidades públicas y las grandes corporaciones están apostando por este ecosistema. Se han dado cuenta que no son competencia, sino un marco de colaboración. En general, es un ecosistema que cada vez tiene más herramientas y más acceso de financiación. Eso hace que España sea un país cada vez más atractivo para el talento, que es muy importante para seguir creciendo.

Una de las asignaturas pendientes del mundo startup es cerrar la brecha de género.

Sí, en The Cube tenemos alrededor de un 30% de mujeres, pero creemos que es algo que se va a revertir. Las nuevas generaciones llegan pisando muy fuerte. Aún quedan muchas cosas por solucionar, como la paternidad, la igualdad... El tiempo corre a favor de las mujeres porque la sociedad está evolucionando muy rápidamente. La predominancia masculina que vemos en las tecnológicas es el resultado de lo que la sociedad ha hecho en el pasado, pero creo que cada vez vemos más mujeres líderes. Este mundo cada vez les interesa más.

¿En qué consiste el programa Reset?

Es un programa que lanzamos en octubre desde nuestro hub de Zahara. Está orientado a grandes directivos. Esas personas que ya lo han hecho todo en la vida, pero que sienten que necesitan reinventarse porque el mundo ha cambiado. Para seguir llevando la organización hacia el futuro es importante resetearte, desaprender para volver a aprender. En Reset te relacionas con gente trabajando en proyectos muy punteros y experimentas el contacto con la naturaleza, la gastronomía... Queremos que sea el mejor programa de Europa. La sede es muy importante porque esto no se puede hacer en remoto ni mientras miras el móvil. Solo se accede por invitación y solo hay una persona por industria, para que se sientan mucho más abiertas a la hora de compartir conocimientos.

También trabajan con el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

Sí, somos el primer socio dentro de España del centro de emprendimiento del MIT, que al final es una fábrica de startups. De hecho, si sumásemos la facturación de las empresas creadas dentro del MIT en los últimos 10 años, serían la décima economía mundial. Hay mucho que aprender de ellos. Nos echan una mano en proyectos concretos y es una relación que nos nutre muchísimo. Pero curiosamente ellos también aprenden mucho de nosotros y están muy interesados en saber cómo hacemos las cosas porque la manera de emprender en un país y en otro es completamente diferente.