Sol, caballa, salmón, setas y lácteos contra el déficit de vitamina D

Resulta paradójico que más de la mitad de la población mundial tenga insuficiencia de vitamina D, cuando solo con tomar el sol durante 15 o 20 minutos al día se obtiene el 90% necesario para el organismo. Más aún en España, donde, pese a tener un clima favorable para su absorción de forma natural, por encima del 80% de los mayores de 65 años sufre un déficit, así como más del 40% de los menores de esa edad, según los últimos datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Y los especialistas temen que la pandemia haya empeorado esas cifras por el confinamiento y el menor consumo de pescados azules, vegetales y lácteos enteros, aunque todavía no hay estudios concluyentes.

“Las revisiones epidemiológicas recientes describen una proporción muy alta de la población con niveles inadecuados [inferior a 30 nanogramos por mili­litro (ng/ml)], identificándolo como un problema de salud que emerge de forma global. Estadistas e investigadores estiman que casi un millón de adultos en el mundo han sido diagnosticados con valores bajos. El déficit afecta casi al 40%-50% de la población y varía en función del sexo, la edad y la estación del año en que se haga la medición”, apunta Begoña Ortiz Santodomingo, directora del área científica de Farmasierra.

La carencia de colecalciferol se asocia a casos más graves de Covid y EPOC, según estudios recientes

En España, incluso en personas que viven en la costa, los niveles son semejantes e incluso inferiores en todos los grupos de edad. La concentración en sangre debe ser de entre 30 y 100 ng/ml; por debajo de 20 significa insuficiencia e inferior a 10, deficiencia, especifican desde la SEEN.

Pero ¿a qué se debe? Ortiz incide en el estilo de vida: el mayor paso del tiempo en lugares interiores y el uso de cremas fotoprotectoras. “Hay grupos que por razones culturales y religiosas tampoco se exponen al sol”, recuerda. Marina Diana Pérez, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, señala la falta de aporte nutricional y la latitud geográfica. “El hecho de que gran parte de la población habita por encima del paralelo 35 norte disminuye en invierno y primavera las posibilidades de sintetizar esta vitamina”.

Patologías asociadas

Ana Montero Bravo, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo, cita la contaminación ambiental, que reduce mucho su producción, así como la edad (mayores y bebés) y la obesidad, que dificultan su asimilación, indican desde Farmasierra y Aora Health. “Sería recomendable un control mediante analítica porque se ha visto que tiene un papel fundamental sobre la salud, y una suplementación si es necesaria, prescrita por un profesional”, opina Montero Bravo.

Ortiz advierte de que, “cuando baja de 20 ng/ml, se detectan alteraciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas, pudiendo llegar a presentar enfermedad clínica si los valores se mantienen de forma crónica por debajo de 10 ng/ml”.

El estilo de vida, el uso de cremas protectoras y la contaminación, entre las causas

Si bien juega un papel clave en la mineralización ósea, evitando el raquitismo en niños o la osteomalacia y osteoporosis en adultos, en la regulación de los niveles de calcio en sangre y su absorción y reabsorción a nivel intestinal y renal, en los últimos años se ha visto su importancia en la modulación del sistema inmune, detalla Pérez.

De hecho, un estudio piloto reciente realizado en Córdoba asocia la deficiencia de esta vitamina con una mayor gravedad de infección por Covid. “Los pacientes ingresados que recibieron altas dosis de calcifediol tuvieron un menor porcentaje (2%) de ingreso en UCI frente a los que no se les administró esta suplementación (50%)”, indica Miguel A. Rubio, vicepresidente de la SEEN. Sin embargo, cree que hay que ser prudentes y esperar los resultados de otros ensayos en marcha en distintos países, dado que “hay datos que sugieren esta relación, pero no son sólidos”.

La edad, en mayores y bebés, y la obesidad dificultan su sintetización

Otra investigación llevada a cabo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 116 pacientes, con el apoyo de la Fundación Neumomadrid y el grupo Italfarmaco, revela que la falta de colecalciferol agrava el pronóstico de los enfermos con EPOC. “Los pacientes con bajos niveles de vitamina D, un tercio en este ensayo, tenían un mayor número de exacerbaciones, por tanto, presentaban menor capacidad para realizar actividad física y un impacto negativo en su calidad de vida”, comenta Emilio Ledesma Sánchez-Cañete, responsable del área médica de Italfarmaco.

En los últimos años se investiga también su papel en dolencias cardiovasculares, metabólicas y dermatológicas, en la infertilidad masculina y femenina, las complicaciones en el embarazo (preeclampsia) y el parto e incluso en el cáncer, enumera Glòria Tort Sánchez, directora médica en Gebro Pharma.

Otro campo de estudio es su relación con la salud mental y los trastornos cognitivos y neuronales (depresión, esquizofrenia, demencia, alzhéimer), coinciden los expertos consultados.