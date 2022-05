La biofarmacéutica Oryzon avanza en su salto para cotizar en EE UU

Oryzon da un pequeño paso adicional en su carrera para cotizar en la Bolsa estadounidense. La biofarmacéutica, que tiene a Carlos Buesa como consejero delegado, va a solicitar por primera vez en la junta de accionistas del próximo 19 de junio la delegación en el consejo de administración la facultad de solicitar la admisión a negociación de las acciones de la sociedad, a través de american depositary shares (conocidas como ADS) en el Nasdaq, según informó ayer la empresa a la CNMV en la convocatoria de la junta de accionistas.

La compañía de origen catalán pero con domicilio social en Madrid tiene como vieja aspiración el salto a cotizar en el Nasdaq, un mercado con muchos más inversores especializados en compañías biofarmacéuticas innovadoras como Oryzon.

La firma ya comunicó en febrero que el año pasado había destinado 1,3 millones de euros en la preparación regulatoria para dar cumplimiento a los requisitos del mercado estadounidense Nasdaq, un gasto que se destinó a asesores y auditores.

Desde la compañía se explica que la delegación en la junta para solicitar la admisión a negociación de las acciones en la Bolsa americana es un paso más de un proceso en marcha. Pero aseguran que ese salto al Nasdaq todavía no tiene fecha. De hecho, se incide en que actualmente no es un buen momento para hacerlo por la agitación de los mercados. En cualquier caso, la delegación al consejo de administración estará en vigor un año y si las ADS de Oryzon no cotizan antes se tendría que volver a solicitar esa delegación en otra junta.

Oryzon es una innovadora compañía creada en 2000 por Carlos Buesa y la investigadora Tamara Maes y centrada en el desarrollo de fármacos en un área conocida como epigenética (cambios en la función de los genes). El escaparate del Nasdaq también daría más visibilidad a la compañía a la hora de licenciar sus dos moléculas a grandes farmacéuticas. La empresa ya tuvo un acuerdo con la multinacional suiza Roche para su medicamento oncológico, aunque esta finalmente renunció a desarrollar en 2017.

La empresa es una de las pocas farmacéuticas españolas con investigaciones clínicas (ensayos con pacientes) de medicamentos propios. Concretamente, estudian actualmente con las moléculas iadademstat en casos de oncología y vafidemstat para patologías del sistema nervioso central.

Concretamente, en vafidemstat cuenta con ensayos en fase IIB (probando eficacia) para trastorno límite de la personalidad y otro en esquizofrenia. Igualmente, trabaja en otro en fase Ib/II frente al síndrome de Kabuki, entre otros. Oryzon también ha llevado a cabo dos estudios clínicos de fase IIa en agresividad en pacientes con diferentes enfermedades psiquiátricas y en pacientes agitados/agresivos con alzhéimer.

En el caso de iadademstat, esta molécula oral actúa como inhibidor de la enzima epigenética LSD1, en la que se ensaya para leucemia mieloide aguda. El pasado año, la agencia del medicamento de EE UU (FDA) otorgó la designación de medicamento huérfano (camino rápido frente a enfermedades poco frecuentes) a esta terapia. Esa misma consideración había sido designada por la agencia homóloga europea EMA.

Buesa actualmente es el principal accionista de Oryzon, con el 8,25% del capital, según se recoge en los registros de la CNMV. Le siguen Maes (4,7%) y el empresario José María Ventura –de Adam Foods (Cuétara, Artiach, La Piara, Aneto, Panrico...), con el 5,1%.

La compañía actualmente cotiza en el mercado continuo, actualmente con una capitalización cercana a los 120 millones, y sus acciones son muy sensibles tanto a los avances en sus investigaciones científicas como a sus retrocesos.