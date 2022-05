Nuevos OPPO Enco R, con el diseño de los AirPods, pero a mejor precio

La compañía OPPO acaba de anunciar en China unos nuevos auriculares que aumentan la oferta en lo que tiene que ver con los accesorios que ofrece a los usuarios. Este modelo, con diseño que recuerdan bastante a los AirPods de Apple, son bastante completos y no resultan especialmente caros.

A pocos días de que la firma asiática anuncie una nueva gama de smartphones, ha sorprendido con la llegada de unos auriculares que utilizan tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente de sonido. Esto asegura, por un lado, una alta compatibilidad y, también, que no sufrirás la esclavitud de los cables. Por cierto, que incluyen soporte True Wireless, por lo que su comunicación es excelente a la hora de no perder la sincronización y, además, no se reduce la calidad del sonido por motivo del envío inalámbrico.

En lo referente al diseño, estos cascos OPPO Enco R se podrán conseguir tanto en color blanco como en negro, y disponen de un pequeño bastón en cada auricular que permiten conseguir una fantástica estabilidad al usarlo -y un agarre fantástico al manipularlos-. Por cierto, que no les falta superficie suficiente para el uso de gestos para controlar las reproducciones y la ergonomía es bastante buena… teniendo en cuenta que este es un producto que no incluye puntas de silicona. Cumplen, por lo tanto.

Sonido de estos auriculares de OPPO

Aquí no hay grandes sorpresas, pero sí algunos detalles que son interesantes. Por un lado, su driver tiene unas dimensiones que superan los tres milímetros. Esto permite que la potencia sea alta sin ofrecer distorsión y que, bien configurados, permiten una excelente experiencia con todo tipo de contenidos. Aparte, es capaz de gestionar frecuencias que van desde los 20 a los 20.000 Hz, por lo que no hay un comportamiento errático ni con bajos, medios y altos. Por cierto, no falta cancelación para que logres aislarte si así lo deseas.

OPPO

Otra de las opciones que debes conocer que ofrecen estos OPPO Enco R es que cuentan con micrófono integrado para utilizarlos como manos libres, siendo algo llamativo que también se incluye cancelación aquí para que lo que escuchan los interlocutores sea lo más limpio posible. Si te preguntas por la autonomía, hay magníficas noticias porque al disponer de una funda son capaces de evitar que tengas que buscar un enchufe durante un día completo, pero si tienes que hacerlo cuentan con carga rápida y emplean puerto USB tipo C para que no tengas problemas en este apartado.

Un precio que es llamativo

Teniendo en cuenta que estos cascos también ofrecen resistencia a las salpicaduras del agua, por lo que te os pude llevar a entrenar sin problemas, su precio que se sitúa en torno a los 125 euros no es precisamente una locura. De todas formas, todavía hay que esperar a que se confirme el que se les pondrá cuando se vendan fuera de China, algo que es completamente seguro. Lo más llamativo de este producto es su diseño, pero hay que destacar que no desentonan en nada.