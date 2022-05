Apple prepara una nueva bomba en sus pantallas, ¿de qué se trata?

Para muchos es toda una sorpresa que Apple no tenga todavía un dispositivo con pantalla plegable en el mercado. La verdad es que puede ser que esté dejando pasar el tren, pero es conocido que la compañía de Cupertino no da puntada sin hilo cuando lanza un producto -y puede ser que no tenga todavía la certeza de conseguir exactamente lo que quiere-. El caso es que lo que sí parece es estar explorando todas las opciones posibles, y aquí es donde se ha conocido algo que es sorprendente.

Evidentemente, desde hace tiempo se conoce que la firma liderada por Tim Cook está realizando diferentes pruebas para lanzar al mercado un dispositivo plegable, pero al contrario de lo que se puede pensar, es posible que el primero no sea precisamente un iPhone. Según los datos que se han filtrado, el equipo sería parecido a los tablets para que, de esta forma, la posibilidad de doblar el panel sea algo que tenga una ganancia real y adecuada. De ser así, no parece mala idea (pero no sería el primero, ya que HP trabaja incluso en ofrecer portátiles así).

La gran sorpresa de Apple en las pantallas plegables

Pero lo realmente impactante es que la compañía estaría explorando opciones que son, cuando menos, sorprendentes. Además de hacer test con paneles como los que se pueden encontrar en los Samsung Galaxy Z Fold, no se descarta la opción de utilizar cualquier otro tipo. Y, aquí, es donde está lo que resulta muy llamativo: según un analista cercano Apple, se están probando… ¡pantallas de tinta electrónica!

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Esto puede parecer una locura, realmente un poco sí que loes, pero no hay que olvidar que se está avanzando mucho en este tipo de componentes, ya que ahora mismo ya existen opciones a todo color que incluso se creen que es más que posible que acaben en la siguiente generación de los Kindle de Amazon. Y, además, no hace mucho tiempo se han realizado pruebas satisfactorias de pantalla de este tipo que se podían plegar. Por lo tanto, no es para nada mala idea explorar esta posibilidad por los beneficios que supondría.

¿Tiene sentido su uso?

Pues, como en todo, hay cosas positivas y otras que no lo son tanto. Un ejemplo de las primeras sería el bajo consumo que tienen las pantallas de tinta electrónica al utilizarlas de forma activa o pasiva. Esto permitiría aumentar la autonomía de los dispositivos en los que se usan. Además, su impacto visual es muy bajo, por lo que la salud ocular se cuida de manera notable. Asimismo, su coste es bastante bajo, lo que sería un desahogo tanto para el fabricante norteamericano como para los usuarios.

Pexels

Dando por buena la calidad de imagen que se ofrecerá, pero que no llegará a ser Retina, por lo que no se utilizaría ni en los iPad ni en los iPhone, tal y como se indica en la fuente de la información, habría que ver si opciones como el refresco o la precisión del color sería lo suficientemente buena para que pase a ser parte de la gama de producto de Apple. Eso sí, lo que no dará problemas en el plegado, ya que este en las pruebas realizadas es de lo más eficiente y no da problemas de durabilidad.

Por lo tanto, la compañía de la ‘manzana mordida’ puede tener el as en la manga del uso de pantalla de tinta electrónica a color en su primer dispositivo plegable que, para sorpresa de todos, no sería un iPhone. ¿Se atreverá a dar el paso?