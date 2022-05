Eurovisión 2022: ¿Cuánto cuesta ser el país anfitrión?

Este sábado es la gran final de Eurovisión 2022, que se celebra en Turín (Italia). Hay 25 países finalistas. España actúa en la décima posición, precedida por la anfitriona Italia y antes de otras dos favoritas: Países Bajos y Ucrania. Abrirá la gala la banda We Are Domi representando a República Checa con la canción 'Lights Off' y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'.

España es una de las favoritas para ganar, junto con Reino Unido y Ucrania y la sorpresa de la final, Moldavia. Más allá de los resultados, celebrar el Festival de la Canción de Eurovisión tiene su coste, sobre todo para los países desde los que se retransmite el concurso. Tradicionalmente, los campeones de cada edición son los que albergan el evento al año siguiente. Este año 2022 le toca a Italia, dado que fueron los italianos Maleskin los que quedaron en primer lugar el año pasado. Así, en pocas horas tendrá lugar el certamen en el PalaOlímpico de Turín, a partir de las 21 horas.

Corre el rumor de que los países en realidad no quieren ganar el Festival de Eurovisión porque es demasiado costoso organizarlo. "Ningún país ganador se ha negado a ser anfitrión desde Israel en 1980, pero ciertamente ha habido especulaciones de que algunos cruzan los dedos para que sus actuaciones no lleguen a lo más alto de la famosa tabla de clasificación", señala Jonathan Merry, director ejecutivo de MoneyTransfers.com, que ha realizado un análisis de costes de los países anfitriones durante los últimos diez años.

Según el estudio, Bakú en Azerbaiyán (2012) fue el país que más gastó (65,1 millones de euros), mientras que el que menos presupuesto dedicó al festival fue Estocolmo en Suecia con 11 millones de euros en 2016.

Según los informes iniciales de los medios locales, el evento de este año en Turín, Italia, costará alrededor de 16,3 millones de euros, con 14,8 millones de euros provenientes de las autoridades municipales y 1,5 millones de euros del gobierno nacional, junto con fondos adicionales de los patrocinadores. La cifra está lejos de la empleada por Azerbaiyán (2012), sin contar los 100 millones de euros que el país gastó para construir un nuevo estadio.

Los presupuestos (y los eventuales costes) han sido variados en esos diez años, desde los elevados 44,8 millones de euros gastados por Dinamarca en 2014 hasta los limitados 19,9 millones de euros dedicados por la ciudad de Malmö, Suecia, el año anterior.

En 2017, Kiev (Ucrania) dedicó 37 millones de euros. En 2015, Viena (Austria) gastó 32,8 millones de euros. En 2019, Tel Aviv (Israel) empleó 28,5 millones de euros. En 2018, Portugal (Lisboa) presupuestó 23 millones de euros. En 2021, Róterdam (Países Bajos) se gastó 19 millones y en 2016 Estocolmo (Suecia) dedicó 14 millones.

Precisamente, la última canción que ganó saliendo desde el 10, como esta noche hará Chanel, fue 'Heroes', del sueco Mans Zelmerlöw, en 2015. Los anfitriones, Italia buscarán el doblete con Mahmood y Blanco y su popular "Brividi". La canción italiana es la más escuchada en plataformas de streaming de las 40 participantes, con más de 71 millones de reproducciones en Spotify.