Buenas noticias: el filtrado de chats llegará a todos los usuarios de WhatsApp

Seguro que en más de una ocasión has buscado algún chat en la aplicación de WhatsApp y te has vuelto loco para encontrar exactamente la adecuada. Y esto te habrá llevado a pensar que sería una muy buena idea que existirá una forma de filtrar la búsqueda de este tipo de contenidos. Y, lo cierto, es que existe… pero no para todos. Pues bien, por lo que se acaba de conocer, lo indicado va a cambiar en breve.

Desde hace un tiempo, en la versión comercial (o que algunos llaman como profesional) de la aplicación de mensajería de la que hablamos, existe una opción que permite filtrar los chats, entre otras cosas. Y, por algún motivo que no se puede entender muy bien -más allá de diferencia a los usuarios-, esta no se podía encontrar en la app estándar que se descarga desde las tiendas de aplicaciones oficiales.

Ya se está probando esta función para todos

Según se ha conocido, la plataforma más utilizada en lo que tiene que ver con la mensajería, está probando ya la inclusión del filtro para los chats en la aplicación para todos los usuarios. Y, curiosamente, el lugar elegido para acceder a la nueva función no es precisamente innovador: es el mismo que existe en el desarrollo comercial. Es decir, que se coloca justo a la derecha de la barra de búsqueda que hay en la parte superior de la interfaz de WhatsApp.

WABetaInfo

Según la fuente de la información, habrá una diferencia: en la versión estándar el icono, que tiene forma de triángulo invertido con líneas horizontales, está siempre visible, mientras que en la app comercial este se oculta a no ser que estés usando la barra de búsqueda. Es decir, que hablamos de algo bastante menor. Por lo demás, su funcionalidad será exactamente la misma, que no es otra que establecer parámetros que permitan refinar una búsqueda de una conversación -sea individual o grupal-.

¿A qué versiones de WhatsApp llegará?

Pues según la información conocida, a todas las que actualmente existen de la aplicación de mensajería. Es decir, que en breve estará disponible tanto para iOS, Android y, también, para las opciones de ordenador. Por el momento se está en fase de prueba para comprobar que todo funciona como debe, pero lo normal es que esta nueva opción para la versión estándar de WhatsApp sea funcional en poco tiempo porque se tiene la experiencia previa de su funcionamiento en la aplicación comercial.

Esta nueva herramienta será, sin duda, de gran utilidad para los usuarios, ya que reducirá los tiempos a la hora de encontrar un chat que tenga determinados contenidos (ya sea de texto o multimedia).