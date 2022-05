Nuevos problemas con los Apple AirTag, ¿qué está pasando?

Los Apple AirTag son unos accesorios que ofrecen opciones bastante interesantes, especialmente para los que tienen una mala memoria. Pero, por el momento, están lejos de ser un producto redondo debido a que presentan algunos fallos que se deben tener muy presentes (como el mal uso para lograr perseguir a aquellos que lo utilizan). El caso es que algunos usuarios han detectado un problema en la función de alerta que incluyen.

Como es habitual en la primera versión de un accesorio, esta llega con algunas cosas que se tienen que pulir, y los Apple AirTag no son precisamente una excepción. El caso es que se han reportado que son varios los usuarios que están recibiendo falsas alarmas en las que se indicaba que alguien estaba rastreando el dispositivo cuando no era así. Por lo tanto, una de las funciones que son básicas en estos pequeños rastreadores inalámbricos no se realiza con la efectividad deseada, ya que realmente no está pasando nada.

Hay que recordar que la compañía de Cupertino añadió esta opción al detectar que se habían producido rastreos no deseados para perseguir a personas o coches que finalmente desembocan en problemas para los que tenían uno de estos rastreadores. La solución era adecuada, porque se enviaba al usuario un mensaje de aviso cuando se detecta una intromisión… pero por lo que parece todavía tiene que mejorar.

Sustos que se quedaron en nada

Evidentemente, la función antes mencionada tiene todo el sentido del mundo y es completamente necesaria para evitar problemas con los AirTag, por lo que Apple acierta al incluirla. Pero debido a la experiencia poco positiva que se ha detectado -donde varios usuarios han recibido el mensaje y, evidentemente, se han preocupado- parece bastante claro que se tiene que optimizar su funcionamiento.

Pixabay

Lo que no está claro por el momento son los motivos por lo que ocurre esto, al menos de forma oficial. Por el contrario, existen algunas teorías que tiene bastante buena base, como la expuesta por el investigador Marcus Geisler que indica que el patrón que generan los Apple AirTag -en lo que tiene que ver con su movimiento- es "algo extraño", lo que puede llevar a los fallos que hemos comentado. Tanto es así, que en ocasiones el historial es similar al que se vería si está utilizando el accesorio un gato y, como es lógico pensar, esto no tiene sentido y podría afectar y confundir al software.

El caso es que, como se comenta en la fuente de la información, existen suficientes indicios para que Apple tome las medidas oportunas para que el funcionamiento de los AirTag sea efectivo al detectar un rastreo no autorizado. Seguro que la firma liderada por Tim Cook hará que con una actualización esto se solucione en el caso de que sea un fallo de los accesorios que, por cierto, están llegando a su primer año de vida (y, por lo tanto, están cerca de tener que cambiar su batería por una nueva).